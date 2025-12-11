×
MarkeZineニュース

電通グループ、2026年の「世界の広告費成長率予測」最新値を発表　初の1兆ドル超となる見通し

　電通グループは、世界56市場のデータをもとに「世界の広告費成長率予測」の最新値を発表した。以下、一部内容を紹介する。

2025年の世界の広告費成長率は5.5％予測。2026年には初の1兆米ドル越え

　同調査では、2025年6月に公表した2025年予測の更新と2026年の新規予測を実施。まず、2025年の成長率予測を5.5％、広告費を9,891億米ドル（約153兆円）とした。地域別では、前年比で日本が3.7％増、米州5.5％増、EMEA（欧州・中東・アフリカ）3.8％増、APAC（日本を含むアジア太平洋地域）6.4％増と、いずれの地域でもプラス成長を維持する見通し。デジタル広告費は8.7％成長の6,684億米ドル（約103兆円）で、全体に占める構成比は67.6％となる予測だ。

　2026年には5.1％増の約1兆392億米ドル（約161兆円）に達するとし、初めて1兆米ドルを突破する見通しである。

地域別トレンド、日本は安定成長

　地域別のトレンドでは、2026年はAPAC（日本含む）が5.4％成長し、3,764億米ドル（約58兆円）を見込む。中国は6.1％、インドは8.6％と高成長が期待される。米州は5.2％成長で4,605億米ドル（約71兆円）、またブラジルは9.1％増と世界主要12市場（米国、中国、日本、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、ブラジル、インド、カナダ、イタリア、スペイン）の中で最も高い成長率となる予測である。

　EMEAは4.2％増で2,023億米ドル（約31兆円）とした。日本は2025年に3.7％増、2026年に2.9％増と安定した拡大傾向が続く。

リテールメディアなどデジタル広告費が伸びる見込み

　媒体別では、2026年のデジタル広告費が6.7％増で全体の68.7％を占め、特にリテールメディア（14.1％増）、オンライン動画（11.5％増）、ソーシャル（11.4％増）などの領域で高い成長を見込む。テレビ広告は2025年はマイナス成長予測となったが、2026年に2.4％成長と緩やかな回復へ。OOH（屋外／交通）は4.1％増、シネマは2.2%増、また新聞・雑誌はマイナス3.0％と縮小が続く見通しだ。

MarkeZine編集部

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

