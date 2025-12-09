×
MarkeZineニュース

アンファーのメンズスキンケアブランド「DISM」が表参道で初ポップアップ、体験型施設を展開

　アンファーが展開するメンズスキンケアブランド「DISM（ディズム）」は、12月12日から14日までの3日間、ZeroBase表参道でブランド初のポップアップイベントを開催する。

　会場は「研究所」をテーマにした体験型施設「DISM LABO」として構成され、1階はメタリックな壁面で近未来的な雰囲気を演出し、2階は白タイルのデザインで研究所らしい空間を表現する。

画像を説明するテキストなくても可

　体験コンテンツとして、肌悩みに対応したケアアイテムが当たる「DISM肌悩みルーレット」を用意し、約30,000円相当の美顔器も景品に含まれる。また肌診断体験ブースでは、肌年齢やシワ、シミなどを数値化し、スタッフがケア方法や製品を提案する。2階には11月発売の新商品を含むタッチ＆トライスペース、白衣を着用できるフォトスポットを設置し、ブランドアンバサダーの岩田剛典の全身パネルと直筆サインも展示する。

　会場限定の特典として、美顔器購入者には美顔器ジェルとパック1枚（約4,400円相当）とオリジナルポーチを、洗顔ブラシ購入者には洗顔料（約4,730円相当）をプレゼントする。全スキンケアアイテムは10%オフで販売する。

　DISMの主力製品である美顔器「EMS EER メディスキンケアデバイス」は、2024年10月の発売以降、1年分の計画販売台数を3ヵ月で達成し、2025年1月には一時完売となった。その後、LIPSベストコスメ2025上半期新作賞美顔器部門1位、VOCEアンバサダー応援団お墨付き、コスメランキング美容ギア部門1位、MEN'S NON-NO美容大賞2025美容ギア部門2位を受賞している。

【関連記事】
アンファーの「スカルプD」、Reproの支援により男性向けブランドサイト上の施策立案・運用の強化へ
SMN、D2Cブランド向けにポップアップストア出店支援パッケージを提供　集客から購入促進までサポート
SNSとポップアップストアを連動させて話題化　ミツカンに施策の設計を学ぶ【参加無料】
b8ta Japnaとマクロミルが業務提携を締結　調査型ポップアップストアのPoCを開始
タイでポップアップストアを出店　コクヨが語る海外戦略と現地顧客とのつながり方[3/14ウェビナー]

MarkeZineニュース連載記事一覧

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/09 07:00 https://markezine.jp/article/detail/50239

