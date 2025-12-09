アンファーのメンズスキンケアブランド「DISM」が表参道で初ポップアップ、体験型施設を展開

アンファーが展開するメンズスキンケアブランド「DISM（ディズム）」は、12月12日から14日までの3日間、ZeroBase表参道でブランド初のポップアップイベントを開催する。

会場は「研究所」をテーマにした体験型施設「DISM LABO」として構成され、1階はメタリックな壁面で近未来的な雰囲気を演出し、2階は白タイルのデザインで研究所らしい空間を表現する。

体験コンテンツとして、肌悩みに対応したケアアイテムが当たる「DISM肌悩みルーレット」を用意し、約30,000円相当の美顔器も景品に含まれる。また肌診断体験ブースでは、肌年齢やシワ、シミなどを数値化し、スタッフがケア方法や製品を提案する。2階には11月発売の新商品を含むタッチ＆トライスペース、白衣を着用できるフォトスポットを設置し、ブランドアンバサダーの岩田剛典の全身パネルと直筆サインも展示する。

会場限定の特典として、美顔器購入者には美顔器ジェルとパック1枚（約4,400円相当）とオリジナルポーチを、洗顔ブラシ購入者には洗顔料（約4,730円相当）をプレゼントする。全スキンケアアイテムは10%オフで販売する。

DISMの主力製品である美顔器「EMS EER メディスキンケアデバイス」は、2024年10月の発売以降、1年分の計画販売台数を3ヵ月で達成し、2025年1月には一時完売となった。その後、LIPSベストコスメ2025上半期新作賞美顔器部門1位、VOCEアンバサダー応援団お墨付き、コスメランキング美容ギア部門1位、MEN'S NON-NO美容大賞2025美容ギア部門2位を受賞している。

