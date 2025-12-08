×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
注目マーケティングトピックス2025（AD）

EC売上10倍のパルと、7,000人の個を解き放つ資生堂。AIQと語る「売れるSNS接客」の体制作り

　スタッフの個性を活かしたインフルエンサー化は、「認知」の獲得にとどまりません。アパレル大手のパルは、スタッフの個人SNS活用を推進し、8年間でEC売上を50億円から500億円へと10倍に成長させる驚異的な成果を上げています。一方、資生堂ジャパンは全国約7,000名の美容部員の力をデジタル上で解放し、新たな接客モデルの構築に挑んでいます。 なぜ両社は「個の力」でビジネスを動かせるのか？ それを裏側で支えるAIQのプロファイリングAI技術と、巨大組織を動かすための「仕組み」とは。SNSを「広報」から「売れる接客」へと変革させるソーシャルセリングの神髄を3社が語ります。

なぜ今「個」の力が鍵となるのか？パルのSNSを中心としたデジタル戦略

──まず、なぜ販売スタッフの個性を生かした顧客体験作りが、業界を超えて必然になっているのでしょうか？

堀田（パル）：テクノロジーの進化、特にスマートフォンの普及が背景にあります。お客様の情報接触の最大のポイントがSNSになる中で、SNSは「共感」を重視する設計に変わってきました。

画像を説明するテキストなくても可
株式会社パル　取締役 専務執行役員　堀田覚氏

堀田（パル）：企業やブランドのアカウントは、ブランディングの観点からどうしても形式的になり、お客様との距離感にも難しさがあります。一方、個人のアカウントは「私の使用実感」や「私はこれが好き」といったリアリティある体験を発信できます。

　今のお客様はそうしたリアリティを求めており、販売スタッフ個人の発信のほうが響きやすくなっている。そこをしっかり発信することがお客様のためにもなり、我々の商品の価値も伝わると考えています。

――パルでは、販売スタッフ個人の力をどのように活用されていますか？

堀田（パル）：パルのSNS戦略は2015年頃にスタートしました。現在、1800～1900人のスタッフが「インフルエンサー登録」という形で、個人を主語としてSNSや自社サイトでのコーディネート、ブログ投稿など発信活動をしています。

　全員のフォロワー数を足すと、2300万人規模です。その成果は数字にはっきりと表れており、取り組みを開始してからの約8年間で、EC売上は50億円から500億円へと10倍に伸長しました。また、SNSが伸びれば当然、店舗に来てくださるお客様も増えますし、ECでの売上といった計測できている直接的な成果以外にも多様な効果があると感じています。 

7,000名の個の力を解放する、資生堂のチャレンジ

──一方、資生堂では、販売スタッフの個の力をどう捉え、活用されていますか？

笹間（資生堂）：資生堂の従来モデルは、マス広告で認知を広げ、店舗に訪れたお客様を美容部員が「待つ」形でした。全国の店頭で活動する美容部員（PBP＝パーソナルビューティーパートナー、以下PBP）は7,000名弱おり、それぞれの接客が顧客との重要なタッチポイントとなっています。

画像を説明するテキストなくても可
資生堂ジャパン株式会社　CSO　笹間靖彦氏

笹間（資生堂）：しかしメディア環境の変化から、PBPの力を店頭の接客カウンターに留めておくのはもったいないという意識が生まれ、このPBPの個の力をどう解放し、活用するかが課題でした。

　そこでまず、SNSを中心としたデジタル活動を専任で行う「オムニPBP」というチームを立ち上げました。オムニPBPの活動は、お客様にフォロワーになっていただき、日常的に情報に触れてもらうことでエンゲージメントを深め、リピートにつなげることを狙いとしています。

　現在は、30～50人体制で、SNS投稿やライブ配信、ライブコマース、オンラインセミナーなどいろいろな活動をしています。トップのオムニPBPのフォロワー数は20万人超えで、このチームだけでフォロワー総計は130万人規模に達しました。将来的には店頭で活動する多くのPBPによるデジタル活用を目指しています。

画像を説明するテキストなくても可

笹間（資生堂）：とはいえ、Eコマースの売上が伸びても、お客様のLTV（顧客生涯価値）の向上やクロスセルの提案には、PBP個人の介在価値＝カウンセリング要素が不可欠です。PBPがデジタルを活用して「自分の顧客を持つ」ことこそが、今後のビジネスに大きくプラスになると考えています。これは単なる情報発信ではなく、デジタル上の「接客」なのです。

次のページ
SNSを購買の場へ進化させる「ソーシャルセリング」の仕組み

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
注目マーケティングトピックス2025連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

那波 りよ（ナナミ リヨ）

フリーライター。塾講師・実務翻訳家・広告代理店勤務を経てフリーランスに。 取材・インタビュー記事を中心に関西で活動中。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：AIQ株式会社

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/08 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50133

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    セブン×ヤッホー「有頂天エイリアンズ」大ヒットの裏側　“300円の壁”を越えた共創と熱狂の作り方
  2. 2
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  3. 3
    【受賞対談】田岡凌×木下勝寿：AI時代を勝ち抜くには？二人が重視する「顧客理解／実行力／人材育成」
  4. 4
    ワーカーと事業者の長期的な関係をつなぐ、タイミー中川氏が語るツーサイドプラットフォームのCRM戦略
  5. 5
    「人を動かす」とは何か？ 電通・佐藤真木氏が説く、感覚を「型」で捉えるインサイト発掘術
  6. 6
    AIエージェント時代の購買体験はどう変化するか？マーケターが備えるべき5つのこと
  7. 7
    CVR改善率163％の事例も！電通デジタルが∞AI LPで実現するのは「意味のある量産」
  8. 8
    4万人の従業員を支える　トリドールの社内コミュニティは心的資本経営のキードライバー
  9. 9
    CES2026参加者の「必須確認項目」――出張準備の前に読んでおきたいCES攻略のポイント
  10. 10
    「生成AI時代」のその先は？アクセンチュアに聞く、AIエージェントがもたらすマーケティングの未来
  1. 1
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  2. 2
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  3. 3
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  4. 4
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  5. 5
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  6. 6
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  7. 7
    なぜDECORTÉは過去最高売上を記録？ EC×OMO戦略の成功要因と体験設計フロー
  8. 8
    広告が“効かなくなる日”が来る前に──CVR200%向上を実現した次の一手「タレントの素材活用」とは
  9. 9
    「顧客接点力強化」を経営アジェンダに　アクセンチュアとBrazeが提唱するAI時代のマーケティング
  10. 10
    なぜ、AI企業がカフェを開くのか？ Anthropic・Cursorが仕掛ける“リアル体験”の戦略