×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
注目マーケティングトピックス2025

「TikTok Shop」日本上陸の勝算は？先行する米国市場の「光と影」、マーケ活用のヒント

　2025年、ついに日本でも本格的なサービス展開が始まった「TikTok Shop」。 ショート動画プラットフォームの巨人がEコマース市場に本格参入したことで、「Amazonや楽天を脅かす黒船になるのでは？」といった期待や憶測が飛び交っている。エンターテインメントと購買体験を融合させた「発見型EC」は、日本の市場にどのような変革をもたらすのか。先行する米国市場のリアルな実情、そして日本の市場特性。この両面から、TikTok Shopの「可能性」と、企業が取るべき「マーケティング活用のヒント」を探る。

はじめに：執筆者プロフィールと本稿の視点

　はじめまして。瀧澤優作（たきざわ ゆうさく）と申します。大学在学中にシリコンバレーに1年留学し、現地でスタートアップの成長に衝撃を受けました。日本には帰国せず、そのまま現地でスタートアップの立ち上げに参加。最初はBtoCのグロースマーケティングに従事し、その後BizDevを経験しました。その後、Fireworkの日本事業の立ち上げ（カントリーマネージャー）を経験し、現在はグローバルでRevOps（レベニューオペレーション）を担当しています。

　私が所属するFireworkは、元々BtoC向けの動画配信アプリとして米国で起業し、ローンチ3ヵ月で約300万ダウンロード／App StoreでTop3入りを経験しました。しかし、のちにTikTokが米国で大規模投資を進める局面を迎え、BtoCから撤退してBtoBサービスにピボットしています。そうした経緯から、私はTikTokや動画コマースの動向を近い距離で継続的に見てきました。本稿は、その視点からまとめたものです。

先行する米国市場のリアル：「急成長」の光と「構造的課題」の影（私見）

　TikTok Shopの米国導入は2023年で、当初は大きな注目を集めました。TikTokが配送費の補助や低い手数料など積極的な施策を展開したことで、多くのブランドが参入。TikTok ShopのグローバルGMV（流通取引総額）は2024年に約332億ドルと報じられ、そのうち米国が約90億ドルを占める規模に達しましたtechinasia.com）。

　また、シンガポールの家電ブランド「PRISM+（プリズムプラス）」のケースでは、2022年のメガセール期に「TikTok Shopでの売上」が前月比58.6％増という記録も公開され（TikTok For Business）、TikTok Shop活用への期待が高まりました。

画像を説明するテキストなくても可

　このように活用への期待が高まる一方で、2024年以降は状況が一変しました。TikTokが販促補助を縮小し、手数料を段階的に引き上げ（2％→6％→8％）、さらに1件あたり30セントの固定チャージを導入したことが複数メディアで報じられています（WIRED）。このコスト構造の変化により、出店者の利益率は圧迫されやすくなりました。加えて、平均注文額（AOV）が低いという構造的課題も指摘され、外部推計ではTikTokのAOVが約43ドルと紹介されています（比較としてMeta側はより高い水準とされますが、レポート間で幅があります）（AMZScout）。

　 私自身の見立てとしても、短期の売上成長の裏で、模倣品対応、CS・返品、技術トラブル、アルゴリズム依存といった運用コスト＝“非プロダクト”要因が、出店者側の利益をじわじわ圧迫する傾向が見られます。米国では規制・法案の動きもあり、市場の不安定要因は意識せざるを得ないと感じています。

次のページ
楽天・Amazonの牙城を崩せるか？ 日本市場におけるTikTok Shopの活路

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
注目マーケティングトピックス2025連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

瀧澤 優作（たきざわ ゆうさく）

Firework Japan株式会社

慶應大学在学中にシリコンバレーへ留学し、2017年、創業3ヵ月のFireworkに7人目のメンバーとして参画。2021年よりFireworkの日本事業立ち上げを指揮。2024年までカントリーマネージャーとして、統合型動画ソリューション「Firework」の日本市場立ち上げを...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/14 09:00 https://markezine.jp/article/detail/50099

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    広告が“効かなくなる日”が来る前に──CVR200%向上を実現した次の一手「タレントの素材活用」とは NEW
  2. 2
    味の素＆日本ピザハットが語るMMMのリアル！導入後の影響や、成果につなげるコツは？
  3. 3
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  4. 4
    「顧客接点力強化」を経営アジェンダに　アクセンチュアとBrazeが提唱するAI時代のマーケティング NEW
  5. 5
    AIエージェント時代、購買体験はどう変わる？マーケ戦略再構築の鍵は非構造化データ活用にあり
  6. 6
    【広告意思決定論】芹澤連が説く「広告にできること／できないこと」
  7. 7
    インサイトでマーケティングをドライブする――米田恵美子氏が指摘する本来あるべきマーケティングモデル NEW
  8. 8
    CES2026参加者の「必須確認項目」――出張準備の前に読んでおきたいCES攻略のポイント NEW
  9. 9
    年間支出11万円超、平均推し歴14年！「シニア市場」の解像度を上げる“推し活”のインサイト
  10. 10
    リクルートから3畳半の生活。逆境を越え、Nateeの代表取締役CEOになった大江祐介さんのキャリア
  1. 1
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  2. 2
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  3. 3
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  4. 4
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  5. 5
    「BOSS」「なっちゃん」の仕掛け人、元サントリー北川氏はなぜPR会社へ？語る「企業価値向上」の本質
  6. 6
    DMのCV率が20％向上！再春館製薬所がGROWTH VERSEと挑む、顧客起点のAI活用
  7. 7
    AI検索時代、SEOは終わるのか？変わりゆく検索体験に対応する「GEO」の本質と最前線
  8. 8
    結果も出す、遊びも忘れない、だから広告は面白い。広告ウヒョー！と三浦崇宏が選ぶ25上半期のベスト広告
  9. 9
    Z世代の関心を集めた広告インサイトを分析　「起用タレントギャップ」「疑似体験」「SNS起点広告」が鍵
  10. 10
    Web施策に限界を感じたBtoBマーケターが選んだ「テレ東広告」　認知拡大を目指した、その成果に迫る