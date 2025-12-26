約8割の女子学生に「推し」がいる／女子大生は2割が推し活に年間10万円以上使用【LINリサーチ調査】

LINEリサーチは、全国の15～25歳の学生を対象に“推し活事情”に関する調査結果を発表した。「推し」の対象は人やキャラクターとなり、それ以外の「モノ（施設や概念）」は除く。以下、一部内容を紹介する。

女子高生・女子大生の約8割が「推しがいる」と回答

まず、推しの有無を尋ねると、「今推しがいる」と回答した女子学生（高校生・大学生）は約8割で、男子学生を上回った。

クリックして拡大

推しのジャンルは、男子高校生では「VTuber（27.7％）」が1位となり、女子高校生では「アイドル／アイドルグループ（47.6％）」が首位となった。男子大学生のトップは「歌手／音楽アーティスト／バンド（34.3％）」で、女子大学生では「アイドル／アイドルグループ（52.8％）」が1位と支持を集めた。

クリックして拡大

クリックして拡大

女子大生の2割以上が「年間10万円以上」推し活に使う

次に、推しを応援するために行う“推し活”の内容を質問。結果、女子学生は男子学生よりも幅広い活動を行っている特徴が見られた。

男子高校生は「関連のグッズを買う／集める（46.9％）」「出演している映像（番組や動画など）をみる（45.2％）」などが中心だった一方、女子高校生では「出演している映像（番組や動画など）をみる（71.2％）」「ニュースや情報をチェックする（60.8％）」「作品（CD／DVD・本・制作物など）を買う（57.1％）」「推しのことを想う／存在に感謝する（53.3％）」が男子高校生よりも30ポイント前後高くなった。この他女子高校生は、「推しをまわりにすすめる・推しについて語る」や「推しの誕生日を祝う」なども挙がった。

大学生では「リアルで出演しているところに行く（男子：30.4％、女子：49.6％）」や女子大学生の「公式ファンクラブに入る（47.2％）」も上位に入った。

クリックして拡大

クリックして拡大

続いて、1年間の推し活に使う費用を調べた。高校生では3万円未満（「1万円未満」「1万円～3万円未満」の合計）が約6割を占めた。大学生では「1万円～3万円未満」と「10万円以上」がともに2割台半ばに。特に女子大学生は「10万円以上」が2割台後半と最も高く、高額な推し活への消費がみられた。

クリックして拡大

【調査概要】

調査方法：スマートフォンWeb調査

調査対象：日本全国のLINEユーザーである15～25歳の男女学生（高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生）

調査期間：2025年10月15日～10月16日

有効回答数：1,025サンプル

【関連記事】

・高校・大学生が選ぶマンガランキング 新作との出会いは「マンガアプリ」が最多【LINEリサーチ】

・LINEリサーチ、Z世代流行調査を発表 「ポケポケ」が3期連続1位「ちいかわ」が2位に急上昇

・2025年流行しそうな言葉、「エッホエッホ」「〇〇界隈」「ビジュイイじゃん」が上位／LINEリサーチ

・ドラマ視聴「月に1作品以上」は約6割 若い年代ほどドラマを見ない層が増える結果に【LINEリサーチ】

・生成AIの利用率は3割強、用途1位は「検索や調べもの」10代は「勉強や学習サポート」LINEリサーチ