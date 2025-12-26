×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

約8割の女子学生に「推し」がいる／女子大生は2割が推し活に年間10万円以上使用【LINリサーチ調査】

　LINEリサーチは、全国の15～25歳の学生を対象に“推し活事情”に関する調査結果を発表した。「推し」の対象は人やキャラクターとなり、それ以外の「モノ（施設や概念）」は除く。以下、一部内容を紹介する。

女子高生・女子大生の約8割が「推しがいる」と回答

　まず、推しの有無を尋ねると、「今推しがいる」と回答した女子学生（高校生・大学生）は約8割で、男子学生を上回った。

クリックして拡大

　推しのジャンルは、男子高校生では「VTuber（27.7％）」が1位となり、女子高校生では「アイドル／アイドルグループ（47.6％）」が首位となった。男子大学生のトップは「歌手／音楽アーティスト／バンド（34.3％）」で、女子大学生では「アイドル／アイドルグループ（52.8％）」が1位と支持を集めた。

クリックして拡大
クリックして拡大

女子大生の2割以上が「年間10万円以上」推し活に使う

　次に、推しを応援するために行う“推し活”の内容を質問。結果、女子学生は男子学生よりも幅広い活動を行っている特徴が見られた。

　男子高校生は「関連のグッズを買う／集める（46.9％）」「出演している映像（番組や動画など）をみる（45.2％）」などが中心だった一方、女子高校生では「出演している映像（番組や動画など）をみる（71.2％）」「ニュースや情報をチェックする（60.8％）」「作品（CD／DVD・本・制作物など）を買う（57.1％）」「推しのことを想う／存在に感謝する（53.3％）」が男子高校生よりも30ポイント前後高くなった。この他女子高校生は、「推しをまわりにすすめる・推しについて語る」や「推しの誕生日を祝う」なども挙がった。

　大学生では「リアルで出演しているところに行く（男子：30.4％、女子：49.6％）」や女子大学生の「公式ファンクラブに入る（47.2％）」も上位に入った。

クリックして拡大
クリックして拡大

　続いて、1年間の推し活に使う費用を調べた。高校生では3万円未満（「1万円未満」「1万円～3万円未満」の合計）が約6割を占めた。大学生では「1万円～3万円未満」と「10万円以上」がともに2割台半ばに。特に女子大学生は「10万円以上」が2割台後半と最も高く、高額な推し活への消費がみられた。

クリックして拡大

【調査概要】
調査方法：スマートフォンWeb調査
調査対象：日本全国のLINEユーザーである15～25歳の男女学生（高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生）
調査期間：2025年10月15日～10月16日
有効回答数：1,025サンプル

【関連記事】
高校・大学生が選ぶマンガランキング　新作との出会いは「マンガアプリ」が最多【LINEリサーチ】
LINEリサーチ、Z世代流行調査を発表　「ポケポケ」が3期連続1位「ちいかわ」が2位に急上昇
2025年流行しそうな言葉、「エッホエッホ」「〇〇界隈」「ビジュイイじゃん」が上位／LINEリサーチ
ドラマ視聴「月に1作品以上」は約6割　若い年代ほどドラマを見ない層が増える結果に【LINEリサーチ】
生成AIの利用率は3割強、用途1位は「検索や調べもの」10代は「勉強や学習サポート」LINEリサーチ

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/26 11:15 https://markezine.jp/article/detail/50222

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  2. 2
    2025年下半期に話題になったOOH15選！「BMSG」から「無限城」まで、SNSで話題化する法則
  3. 3
    いま「オーディオ広告」がアツい！radiko、ポッドキャスト、Spotifyが押し上げる広告価値とは NEW
  4. 4
    Spotifyが描く日本市場の拡大戦略。「楽しみしかない」伸びしろと、各種アップデートの全体像
  5. 5
    優れたマーケターは「顧客に考えさせる」。オイシックス奥谷氏に聞く、効率化時代の小売企業の価値創造 NEW
  6. 6
    「ルート営業」と何が違う？ BtoBマーケの切り札「ABM」のよくある誤解と本質を庭山一郎氏に聞く
  7. 7
    味の素「アミノバイタル」30周年企画　企業とファンへ「感謝」を伝えるギフト施策の舞台裏
  8. 8
    10年選手のデータ基盤を刷新！WOWOWが目指したのは「仕組み」「ガバナンス」「人」の進化 NEW
  9. 9
    AIがフルファネル広告運用の“前提”になる日【Amazon unBoxed 2025】 NEW
  10. 10
    AI検索時代におけるWebサイトの効果測定はどうやる？マーケターが見ておきたい4つの指標を紹介
  1. 1
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  2. 2
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  3. 3
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  4. 4
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く
  5. 5
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  6. 6
    イオンリテールはいかにして1,400万人のアプリ会員と1to1コミュニケーションを実現しているのか？
  7. 7
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  8. 8
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  9. 9
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  10. 10
    EC売上10倍のパルと、7,000人の個を解き放つ資生堂。AIQと語る「売れるSNS接客」の体制作り