×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
注目イベント情報

BtoB関連の注目セッションを紹介！3月開催MarkeZine Day申し込み受付中！【参加無料】

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」を3月3日（火）、4日（水）に開催します。本記事では、60以上のセッションの中から「BtoB」関連のおすすめセッションをご紹介します！

NTTドコモビジネスはいかに、マーケティング戦略を現場の“武器”へ変えたのか

画像を説明するテキストなくても可

　3月3日（火）14:35～15:05に実施するセッション『マーケティング戦略を現場の“武器”へ。戦略と現場をつなぐ「価値の再構築」 ——NTTドコモビジネス×外部プロ人材の挑戦の舞台裏』では、「戦略を立てても、営業現場で活用されない」「マーケ施策と営業活動の間に、見えない溝がある」という課題に対し、NTTドコモビジネスがどう向き合っているか？が語られます。

　アマナが提供する創造性人材伴走サービス「Great RIVER」を活用し、外部プロ人材との協働により、市場創出型事業のマーケティング戦略を現場で使える形に再構築していったNTTドコモビジネス。そのプロセスを同社の担当者・プロ人材・アマナの三者が率直に語ります。

このセッションで学べるポイント

  • 外部視点が引き出す、組織の潜在的な強み
  • 営業現場で“使われる”施策設計のアプローチ
  • 外部人材との協働を組織の資産に変える方法
  • GreatRIVERの伴走支援が生み出す価値

セッション詳細・申し込みはこちら

アドビ、フリーと考える「AI時代のSEO、どうする？」

画像を説明するテキストなくても可

　3月4日（水）10:00～10:40に実施するセッション『AI時代のSEO、BtoB企業は戦略の転換が必要なのか？アドビとfreeeが考える、現状と展望』には、アドビとfreeeから、それぞれマニッシュ・プラブネ氏と三浦將太氏が登壇。才流の栗原康太氏をモデレーターに迎え、SEOの今と未来をどう捉えているかディスカッションします。

　BtoB領域におけるGEO／AIO／LLMOや、コンテンツマーケティングの最適化について、対策や投資に頭を悩ます方も多いのではないでしょうか？本セッションでは「どのような戦略が必要か」「これまでのSEOでは通用しないのか」「そもそも、いま本当に取り組むべきか」など、3名がリアルな現状と展望を語ります。

このセッションで学べるポイント

  • AI時代のSEOの現状はどのようなものか
  • これからSEOに求められる戦略や視点
  • アドビ、freeeがどのような考えの元どういった取り組みをしているか

セッション詳細・申し込みはこちら

事業フェーズ別、営業を加速させるコミュニケーション戦略とは？

画像を説明するテキストなくても可

　自社のコミュニケーション戦略を再考したい、営業活動の「武器」となるメディア活用を実現したい方におすすめのセッションが、9月4日（水）12:45～13:25に実施する『実践企業と考える成果を出すためのBtoB企業のコミュニケーション戦略――「信頼」と「認知」が営業を加速させる』です。

　コミュニケーション投資を強化しているキヤノンマーケティングジャパンとスタートアップ立ち上げ直後にあえてテレビメディアで勝負を仕掛けたSPACECOOLが登壇。そもそも何を成果として設定しているか？営業の後押しにつながるメディアの選び方とは何か？など、BtoB企業のコミュニケーション戦略、メディアプランニングに必要な観点を語り合います。

このセッションで学べるポイント

  • 事業フェーズでのコミュニケーション戦略の違い
  • ステークホルダーを動かし、営業を後押しするメディアの選び方
  • BtoBにおけるメディア活用の成果の定義

セッション詳細・申し込みはこちら

AIO時代にマーケティング部門はどう変革すべきか？シャノンCMOが語る

画像を説明するテキストなくても可

　AIOによって、情報の価値が変化しています。営業、技術、広報だけでなく、ユーザーやパートナーといったステークホルダーと生み出される「唯一無二の一次情報」とその発信の価値が高まる今、マーケティング部門に求められるものは何でしょうか？

　3月4日（水）14:35～15:05に実施するセッション『AIO時代にマーケティング部門はどう変革すべきか？ー全社体制とマーケティングツールの在り方を再定義するー』では、AI時代に求められるマーケティング部門の在り方や、全社協力体制を構築するための具体的な道しるべをシャノンでCMOを務める浅野哲氏が解説します。

このセッションで学べるポイント

  • BtoB事業会社かつ中堅および中小企業が直面するAI活用実態とAIO対策の障壁
  • 全社員が図らずも「評価者」になりうるAI時代に求められるマーケティング部門の在り方
  • MA普及以降、真新しい概念や機能が必要とされていなかった状況から、何故今脱却しなければいけないのか

セッション詳細・申し込みはこちら

「予算・人員・社内評判ゼロ」から「事業伸長エンジン」へ、マクロミルのマーケティング変革

画像を説明するテキストなくても可

　3月4日（水）15:20～15:50に実施するセッション『消滅寸前のマーケティングチームが、数十億を生むビジネスドライバーに　マクロミル最年少マーケティングマネジャーが推進するマーケティング変革【アワード受賞企画】』には、「BEST OF MARKETING AWARD 2026」でBtoB部門賞を獲得したマクロミルが登壇します。

　「予算ゼロ」「人員ゼロ」「社内評判ゼロ」だったマクロミルのマーケティング組織が「事業伸長のエンジン」となった変革の全貌と、各施策のポイントを可能な限り詳しく紹介していただきます。

このセッションで学べるポイント

  • 予算・人員・評判をゼロベースで獲得していく方法
  • 自社のBtoBメルマガを「メディアブランド」として育てた方法
  • 数人で年間150個の新規コンテンツを配信する仕組みづくり

セッション詳細・申し込みはこちら

US事例に学ぶ、AI時代のデマンドジェネレーション

画像を説明するテキストなくても可

　3月4日（水）16:50～17:20に実施するのは『情報収集がAIで完結する時代のデマンドジェネレーション　USの事例に学ぶ、AIを活用したリードと商談の創出手法』です。従来のSEO起点によるリード獲得は難易度が上がり、架電もブロックされる時代。デマンドジェネレーションの手法をアップデートする必要があります。

　本セッションでは、有効商談オートメーション「immedio」を提供するimmedio社の営業部部長、本多将大氏がUSで広がりつつあるAIを活用したリード獲得と商談の創出方法など、最新動向について事例を交えてご紹介します。

このセッションで学べるポイント

  • AIの浸透による購買行動の変化（最新調査に基づく世代・部署ごとの分析）
  • USで広がりつつあるAIを活用した新しいデマンドジェネレーション手法
  • 有効商談オートメーションimmedioを活用したリード・商談創出の実例

セッション詳細・申し込みはこちら

BtoBマーケティングにおける顧客の定義、顧客理解とは？

画像を説明するテキストなくても可

　3月4日（水）17:35～18:15に実施する、『顧客の「先」の生活者を見ると景色が変わる！ 顧客の“本音”を掘り起こすBtoBマーケティングの新常識』はBtoB企業の顧客理解がテーマ。BtoBビジネスでも顧客理解、顧客起点が求められる一方で、ステークホルダーの多様さ・複雑さゆえに、社内でも「顧客」の定義がゆらぎがちです。

　今回、N1分析を実施するパナソニック コネクトの関口昭如氏と、「職場で働く社員」を顧客と定義するコクヨにて顧客とのコミュニケーションを管掌する小川剛氏をパネリストに招き、両社の取り組みを語り合います。マーケティング組織のリアルを知り尽くす富家翔平氏によるモデレートを通じて、いつもと少し違う視点から、事業成長の新たな突破口を開くヒントを受け取りませんか？

このセッションで学べるポイント

  • 自社の顧客は誰か？を考える重要性
  • 顧客を定義するための取り組み
  • エンドユーザーを意識した取り組み

セッション詳細・申し込みはこちら

他にもセッション多数！ タイムテーブルをチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
注目イベント情報連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/06 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50360

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    さらば、デジタル看板。歴史的変遷が示す、AI時代のWebサイトの勝ち筋【高広伯彦氏×マツリカ中谷氏】 NEW
  2. 2
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  3. 3
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力
  4. 4
    ロッテがLINEの購買寄与や他施策との連動を可視化！「SynWA project」で挑んだ3つの分析 NEW
  5. 5
    なぜ、広告予算が同じでもシェアを奪われ続けたのか？──リクルート時代の敗北と逆転に学ぶ「課題設定力」
  6. 6
    アプリ広告の効果計測、今のままで大丈夫？「ラストタッチ」に偏らない、これからの評価手法とは NEW
  7. 7
    日本のリテールメディアに求められるものとは？東急ストア・サントリーの先進事例から考える NEW
  8. 8
    2025年、Z世代に刺さった広告　想定内じゃつまらない！「思いっきり外れる」インサイト【後編】
  9. 9
    ウォルマート、Zaraが示す「検索」の終焉。AI時代の勝ち筋「会話型マーケティング」導入の4ステップ
  10. 10
    潜在層アプローチが困難な転職市場で、「doda」がリタゲより効率的に新規会員を獲得している方法とは？
  1. 1
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  2. 2
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  3. 3
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  4. 4
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  5. 5
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  6. 6
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  7. 7
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  8. 8
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略
  9. 9
    Jリーグのファンはどこで「熱狂」に変わるのか？ 1万人調査×定性分析で解明する「没入の法則」
  10. 10
    潜在層アプローチが困難な転職市場で、「doda」がリタゲより効率的に新規会員を獲得している方法とは？