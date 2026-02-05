×
連載記事

MarkeZineニュース

オープンワーク「働きがいのある企業ランキング2026」を発表、第2位に電通がランクイン

　転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」を運営するオープンワークは、「働きがいのある企業ランキング2026」を発表した。

　本ランキングは、、OpenWorkに投稿された「社員の生の声」による客観的な評価に基づき作成。全約2万社のうち、2025年の1年間で社員・元社員から高い評価を得た企業を、OpenWork独自の指標によって「働きがいのある企業」として選出・表彰している。13年目を迎える今回は、総合評価に加え、「部門別」のランキングも新設された。

　総合ランキングTOP10は以下の通り。

  1. 三井物産株式会社
  2. 株式会社電通
  3. P&Gジャパン合同会社
  4. アビームコンサルティング株式会社
  5. PwCコンサルティング合同会社
  6. 東京エレクトロン株式会社
  7. サントリーホールディングス株式会社
  8. ボストン・コンサルティング・グループ合同会社
  9. 東京リバブル株式会社
  10. アビームシステムズ株式会社

　公式サイトでは、「待遇面の満足度」「社員の士気」「風通しの良さ」「社員の相互尊重」「20代成長環境」「人材の長期育成」「法令順守意識」「人事評価の適正感」の8つの部門別ランキングも発表されている。

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/05 15:30 https://markezine.jp/article/detail/50374

