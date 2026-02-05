オープンワーク「働きがいのある企業ランキング2026」を発表、第2位に電通がランクイン

転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」を運営するオープンワークは、「働きがいのある企業ランキング2026」を発表した。

本ランキングは、、OpenWorkに投稿された「社員の生の声」による客観的な評価に基づき作成。全約2万社のうち、2025年の1年間で社員・元社員から高い評価を得た企業を、OpenWork独自の指標によって「働きがいのある企業」として選出・表彰している。13年目を迎える今回は、総合評価に加え、「部門別」のランキングも新設された。

総合ランキングTOP10は以下の通り。

三井物産株式会社 株式会社電通 P&Gジャパン合同会社 アビームコンサルティング株式会社 PwCコンサルティング合同会社 東京エレクトロン株式会社 サントリーホールディングス株式会社 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 東京リバブル株式会社 アビームシステムズ株式会社

公式サイトでは、「待遇面の満足度」「社員の士気」「風通しの良さ」「社員の相互尊重」「20代成長環境」「人材の長期育成」「法令順守意識」「人事評価の適正感」の8つの部門別ランキングも発表されている。