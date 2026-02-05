×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
BEST OF MARKETING AWARD 2026

地域のアセット＝自家用車を公共インフラへ進化。博報堂が挑む地域交通の再編と、官・民・地域共創の実現

　少子高齢化と人口減少に伴い、地方自治体における公共交通の維持は限界を迎えつつある。多くの企業が都市型MaaSに注力する中、博報堂は「生活者発想」を起点に、地域住民の自家用車を活用した共助型モビリティサービスの構築に乗り出した。富山県朝日町での「ノッカル」実装を皮切りに全国へと広がるこの取り組みと展望について、本記事で掘り下げる。

地域アセットを「資源」へ転換し、MaaSの構築に挑む

　本記事では、MarkeZine編集部が主催するマーケティングアワード「BEST OF MARKETING AWARD 2026」において、ソーシャル・インパクト部門にノミネートされた博報堂の事例を紹介する。

　本事例において博報堂が取り組んでいるのは、地域の生活インフラ課題、特に移動の足が確保できなくなりつつある地方自治体に向けたMaaS（Mobility as a Service）の構築と社会実装である。2019年から戦略策定を開始し、2021年には富山県朝日町において、住民ドライバーが自家用車で近隣住民を運ぶ公共ライドシェアサービス「ノッカル」を本格運行させた。

　この事業の特筆すべき点は、博報堂が自社事業として取り組んでいることだ。コンサルティングやシステム提供に留まらず、持続的な運営のためのエコシステムそのものを構築している。

株式会社博報堂 常廣智加氏、黒住奈生氏、工田菜央氏
株式会社博報堂　ストラテジックプランニング局 事業プランニング1部　常廣 智加氏、
同　黒住 奈生氏、同　工田 菜央氏

　取り組みに至った背景には、既存の交通モデルが限界を迎えつつある地方部の深刻な現状があった。先進的な交通サービスの議論は人口密集地を前提に進められ、膨大なコストを要する。一方で、過疎問題に悩む人口1万人未満の地方自治体では、採算性の悪化から民間バス・タクシー事業者の撤退が相次ぎ、自治体が運営するコミュニティバスなどへの切り替えを余儀なくされている。

　しかし、そういったバスも大型車両に数名しか乗らないような状態が常態化し、自治体の財政を圧迫する形に。結果、必要な時だけ使える乗り合いタクシーやスクールバス、マイカー活用に手段が移るなど、既存の交通網では維持困難な「交通空白地帯」が急速に拡大している現状があった。

　博報堂はこの課題に対し、マーケティング視点による「アセットの再定義」を行った。地方部において公共交通の維持に課題がある一方で、1人1台レベルで所有される自家用車は圧倒的な数で存在している。この住民の自家用車を地域の移動資源（アセット）と捉え直すことが、戦略の骨子となった。

　これにより目指したのは、既存の交通事業者と競合するのではなく、むしろ「事業者協力型」という枠組みで共存する形だ。住民が自分の用事で外出するついでに近所の人を乗せる“お互い様”という共助の精神を、デジタル技術によって安心・安全な公共サービスへと昇華させる。これにより、自治体の車両購入費や人件費を抑えつつ、生活者の移動の選択肢を増やすことが可能になる。

次のページ
戦略策定から持続的な運用実現まで、包括的に取り組みを推進

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
BEST OF MARKETING AWARD 2026連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/05 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50296

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    さらば、デジタル看板。歴史的変遷が示す、AI時代のWebサイトの勝ち筋【高広伯彦氏×マツリカ中谷氏】 NEW
  2. 2
    ロッテがLINEの購買寄与や他施策との連動を可視化！「SynWA project」で挑んだ3つの分析 NEW
  3. 3
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力 NEW
  4. 4
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  5. 5
    ウォルマート、Zaraが示す「検索」の終焉。AI時代の勝ち筋「会話型マーケティング」導入の4ステップ
  6. 6
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  7. 7
    なぜ、広告予算が同じでもシェアを奪われ続けたのか？──リクルート時代の敗北と逆転に学ぶ「課題設定力」
  8. 8
    【※2月6日まで延長】『AIでゼロからデザイン』全文無料公開　バナーやサムネを生成するプロンプト解説
  9. 9
    「想起される存在」になるために。NECが60年の伝統を「再定義」し挑む、顧客との「共創」コミュニティ
  10. 10
    なぜ、エバラ食品「プチッと」シリーズは売上が伸び続けるのか？鍵は“汎用性”と戦略パートナーにあり
  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  2. 2
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  3. 3
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  4. 4
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  5. 5
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  6. 6
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  7. 7
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  8. 8
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略
  9. 9
    Jリーグのファンはどこで「熱狂」に変わるのか？ 1万人調査×定性分析で解明する「没入の法則」
  10. 10
    潜在層アプローチが困難な転職市場で、「doda」がリタゲより効率的に新規会員を獲得している方法とは？