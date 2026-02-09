dentsu Japan、OpenAIとの戦略的連携でAI時代のマーケティング変革を支援

dentsu Japanは、OpenAIとの戦略的連携を開始。ChatGPT上の顧客体験の開発支援など、企業のマーケティング活動のさらなるAI化を支援していくと発表した。

この連携により、OpenAI社が提供する企業向けのChatGPT「ChatGPT Enterprise」上で、dentsu Japanが開発した各種マーケティングモデルやソリューションを活用することが可能に。企業は、自社のマーケティング業務の効率化および高度化を実現できる。

また、ChatGPT上でマーケティングプランと連動した顧客体験を提供することも可能となる。さらに、OpenAI社が提供するService Partner Programへの加入により、OpenAI社のデモ環境・APIへのアクセスや、OpenAI社からの協力による新機能をいち早く実装したソリューションの開発などが可能になり、事業の差別化と市場投入スピードの向上が期待できるという。

具体的には、以下のようなサービスを提供していく。

企業向けBtoBサービス ・「ChatGPT Enterprise」上での、dentsu Japan独自のマーケティングモデルやソリューションの活用 ・「OpenAI API」を利用した、dentsu Japanが提供するインターフェースやソフトウエア上でのdentsu Japan独自のマーケティングモデルやソリューションの活用 ・企業のマーケティング活動を実施するための常駐型の伴走支援（AIを活用して導き出したマーケティングプランの実行支援など） ・上記を強化・支援する「ChatGPT Enterprise」の導入・定着化プログラム