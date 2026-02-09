×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

【参加無料】ネスレ日本の「消費者理解の高度化」──ビジネスに貢献する、消費者の声の分析・活用法とは？

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

ネスレ日本流・ビジネスに貢献する消費者理解

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　トレンドの変化が加速し、消費者の心理をリアルタイムに捉えることが困難な今、企業には迅速かつ正確な意思決定が求められています。また限られた予算で成果を最大化すべきマーケティング現場において、従来の調査手法だけでは見えてこない「顧客の本音」をいかに掘り起こすかが、喫緊の課題となっています。

　 こうした中カギを握るのが、ソーシャルメディアに蓄積される膨大な「生の声」。しかし、施策やキャンペーンの反響確認といった補足的な活用に留まっているケースも少なくありません。このようなソーシャルデータを「ビジネスに貢献する戦略」へと昇華させるためには、どのような視点が必要なのでしょうか？

　3月4日（水）11:55～12:25に行われるセッション「ネスレ日本流・消費者理解の“深化術” ――「コンシューマーファースト」で読み解く、ソーシャルデータの真価（仮）」では、ソーシャルメディア黎明期からその分析・活用を推進し、消費者理解の高度化に取り組んできたネスレ日本が登壇。

　コンシューマーファーストの思想に基づき、ソーシャルデータを「補戦略資産」へと変えた具体的な取り組みを解説します。消費者インサイトを意思決定につなげる分析プロセスの捉え方や定量調査とソーシャルデータを組み合わせたより深い消費者理解を生み出す視点など、消費者理解の“深化術”の真髄を解説します。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

同日おすすめセッション

3月4日（水）10:55～11:35

中食事業から始まるワクワク体験 - ほっかほっか亭のマーケティング戦略

3月4日（水）16:05～16:35

Web広告効率を劇的に改善して売上UPにつなげる新手法 ～不正を排除し､欲しい人に届け､機会を逃さない～

他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/09 08:30 https://markezine.jp/article/detail/50398

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  2. 2
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力
  3. 3
    なぜ、広告予算が同じでもシェアを奪われ続けたのか？──リクルート時代の敗北と逆転に学ぶ「課題設定力」
  4. 4
    さらば、デジタル看板。歴史的変遷が示す、AI時代のWebサイトの勝ち筋【高広伯彦氏×マツリカ中谷氏】
  5. 5
    「検索」から「委任」へ。Google×WalmartとChatGPT広告が示す「選ばない」購買体験
  6. 6
    日本のリテールメディアに求められるものとは？東急ストア・サントリーの先進事例から考える
  7. 7
    AIマーケティングへの投資、どのくらい本気で始めていますか？戦略設計前に知っておくべき基本を整理
  8. 8
    2025年、Z世代に刺さった広告　想定内じゃつまらない！「思いっきり外れる」インサイト【後編】
  9. 9
    「ローカライズ」した気になっていない？『町丁目単位のリアルデータ』が導く、脱・全国一律マーケティング
  10. 10
    「想起される存在」になるために。NECが60年の伝統を「再定義」し挑む、顧客との「共創」コミュニティ
  1. 1
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  2. 2
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  3. 3
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  4. 4
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  5. 5
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  6. 6
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  7. 7
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  8. 8
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略
  9. 9
    潜在層アプローチが困難な転職市場で、「doda」がリタゲより効率的に新規会員を獲得している方法とは？
  10. 10
    Jリーグのファンはどこで「熱狂」に変わるのか？ 1万人調査×定性分析で解明する「没入の法則」