MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

ECzineピックアップ（AD）

月商2億円超の「ぞうねこちゃんねる」が明かす、TikTok Shop成長の方程式

　TikTok LIVEで月間GMV（流通取引総額）2億円以上（2025年8月～10月）を売り上げる「ぞうねこちゃんねる」。運営元のCellestは、TikTok Shopが提供する「ディスカバリーEコマース」が持つポテンシャルをいち早く活かし、月90本もの企画配信を行う運用体制を構築しました。本稿では、滞在維持率を高める配信ノウハウや、ROI（投資対効果）67倍を叩き出した広告戦略「GMV Max」の活用法など、EC事業者が参考にすべき具体的施策を、運営者とパートナー企業、TikTokへの取材を通じて解き明かします。

膨大な潜在顧客と出会えるのがTikTok Shopの魅力

━━元々ライブコマースに注力されていた貴社が、TikTok Shopの活用に至った背景を教えてください。

佐々木　私たちは2017年からライブコマースに取り組んでおり、2023年頃からはTikTok上でLIVE配信を行いながら、購入は外部のECサイトへ遷移していただく形で運用していました。しかし、外部サイトへの遷移は決済までに複数のステップが存在するため、どうしても途中での離脱が課題となっていました。

株式会社Cellest　代表取締役CEO　佐々木 宏志氏
株式会社Cellest　代表取締役CEO　佐々木 宏志氏

佐々木　その中でTikTok Shopが登場しました。これにより、LIVE配信の視聴から決済完了までがTikTokアプリ内でワンストップで完結できるようになったのです。この「シームレスな購買体験」は、離脱を防ぎ、コンバージョン率（CVR）を高める上で非常に相性が良いと考え、いち早く活用を決めました。

　また、TikTokには圧倒的なユーザー数がいます。彼らは単にモノを探しに来ているだけでなく、余暇を楽しみに来ているユーザーです。TikTok Shopが提供する「ディスカバリーEコマース」を実現しており、他のプラットフォームよりも潜在的な顧客に出会いやすい点も大きな魅力でした。

中井　TikTokのレコメンドシステムはとても優秀です。ユーザーの趣味嗜好の「先」を見に行くような仕組みになっているため、ユーザー自身も気づいていない潜在的なニーズにヒットする商品を提案できます。

　他のプラットフォームではフォロワー数が露出に直結しやすいですが、TikTokではフォロワーが少なくても、コンテンツとユーザーの相性が良ければユーザーに見てもらえます。つまり、フォロワー数に依存せず、コンテンツの中身で勝負できるのが大きな特徴です。

TikTok Shop　Beauty&Fashion Senior Manager 中井　利忠氏
TikTok Shop　Beauty&Fashion Senior Manager　中井 利忠氏

月90本のショッピングLIVE配信の裏側

━━月間2億円以上（2025年8月～10月）を売り上げているとのことですが、どのような運用体制で配信を行っているのでしょうか。また、TikTok Shopならではの特徴についても教えてください。

佐々木　私たちの制作体制は、全体の責任者であるプロデューサーの下に、10名ほどのディレクターがいます。1回の配信は約3時間で、これを月に約90本実施しています。ディレクターたちが企画を練り、アシスタントディレクターと共に配信を作り上げています。

　制作部隊以外にも商品の仕入れを行うバイヤー、物流、カスタマーサポート、ささげ（撮影、採寸、原稿作成）、SNS運用チームなど、総勢40名ほどのメンバーが関わっています。LIVEクリエイターも9名在籍しており、それぞれの身長や得意なジャンル（コスメ、アパレルなど）、ターゲットとする時間帯に合わせて最適な企画にアサインしています。

次のページ
売上につながるショッピングLIVE配信の秘訣とは

この記事の著者

ECzine編集部（イーシージンヘンシュウブ）

ECzine編集部ならではの視点で、マーケターの皆さんに情報をお伝えいたします。

この著者の最近の執筆記事

提供：ByteDance株式会社

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/26 11:30

