×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

スマートニュース、記事閲読データを活用した分析ソリューションの提供を開始　興味が高まる兆候を分析

　スマートニュースは、広告事業「SmartNews Ads」において、ニュースアプリ「SmartNews」の記事閲読行動データを用いたマーケティング分析ソリューション「SmartNews Ads Dynamic Affinity」の提供を開始した。

　同ソリューションでは、ニュースやコンテンツの閲読傾向、広告接触履歴などのデータを基に生活者の潜在的な興味や関心を可視化・分析する。第一弾として、博報堂およびHakuhodo DY ONEと連携し、広告主や代理店に対して分析支援を提供。博報堂やHakuhodo DY ONEが持つ購買データ・視聴データとの連携により、生活者の関心から購買に至るまでの行動を可視化する。

　具体的には、ニュースアプリ「SmartNews」の記事閲読データを約800カテゴリーでAIスコア化し、生活者の興味・関心の変化を時系列で分析。これによりブランドや商品への興味が高まる前段階の兆候を把握し、広告キャンペーンのターゲティングやプランニングに活用する。抽出されたペルソナやセグメントは、SmartNews広告配信のターゲットに利用することが可能だ。

【関連記事】
スマートニュースとUUUM、生成AI活用で動画記事化協業へ合意
博報堂とHakuhodo DY ONE、スマートニュースと「スマートペルソナファインダー」を提供
スマートニュース、「SmartNews Ads」にセルフサーブ型広告の提供を開始
「ニュース回避傾向」のある人は全体の18％　世代別では30代が最も多い【スマートニュース調査】
スマートニュース、「SmartNews Sampling Ads」ベータ版を7月1日から提供

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/26 17:00 https://markezine.jp/article/detail/47954

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  2. 2
    2025年下半期に話題になったOOH15選！「BMSG」から「無限城」まで、SNSで話題化する法則
  3. 3
    いま「オーディオ広告」がアツい！radiko、ポッドキャスト、Spotifyが押し上げる広告価値とは NEW
  4. 4
    優れたマーケターは「顧客に考えさせる」。オイシックス奥谷氏に聞く、効率化時代の小売企業の価値創造 NEW
  5. 5
    Spotifyが描く日本市場の拡大戦略。「楽しみしかない」伸びしろと、各種アップデートの全体像
  6. 6
    「ルート営業」と何が違う？ BtoBマーケの切り札「ABM」のよくある誤解と本質を庭山一郎氏に聞く
  7. 7
    味の素「アミノバイタル」30周年企画　企業とファンへ「感謝」を伝えるギフト施策の舞台裏
  8. 8
    10年選手のデータ基盤を刷新！WOWOWが目指したのは「仕組み」「ガバナンス」「人」の進化 NEW
  9. 9
    AI検索時代におけるWebサイトの効果測定はどうやる？マーケターが見ておきたい4つの指標を紹介
  10. 10
    AIがフルファネル広告運用の“前提”になる日【Amazon unBoxed 2025】 NEW
  1. 1
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  2. 2
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  3. 3
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  4. 4
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く
  5. 5
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  6. 6
    イオンリテールはいかにして1,400万人のアプリ会員と1to1コミュニケーションを実現しているのか？
  7. 7
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  8. 8
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  9. 9
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  10. 10
    EC売上10倍のパルと、7,000人の個を解き放つ資生堂。AIQと語る「売れるSNS接客」の体制作り