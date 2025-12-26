スマートニュース、記事閲読データを活用した分析ソリューションの提供を開始　興味が高まる兆候を分析

スマートニュースは、広告事業「SmartNews Ads」において、ニュースアプリ「SmartNews」の記事閲読行動データを用いたマーケティング分析ソリューション「SmartNews Ads Dynamic Affinity」の提供を開始した。

同ソリューションでは、ニュースやコンテンツの閲読傾向、広告接触履歴などのデータを基に生活者の潜在的な興味や関心を可視化・分析する。第一弾として、博報堂およびHakuhodo DY ONEと連携し、広告主や代理店に対して分析支援を提供。博報堂やHakuhodo DY ONEが持つ購買データ・視聴データとの連携により、生活者の関心から購買に至るまでの行動を可視化する。

具体的には、ニュースアプリ「SmartNews」の記事閲読データを約800カテゴリーでAIスコア化し、生活者の興味・関心の変化を時系列で分析。これによりブランドや商品への興味が高まる前段階の兆候を把握し、広告キャンペーンのターゲティングやプランニングに活用する。抽出されたペルソナやセグメントは、SmartNews広告配信のターゲットに利用することが可能だ。

