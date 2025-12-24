スマートニュースとUUUM、生成AI活用で動画記事化協業へ合意

スマートニュースは、UUUMと業務提携に向けた基本合意を締結した。両社は、UUUM所属クリエイターが制作したYouTube動画を生成AIで解析し、内容や魅力をテキスト記事としてSmartNewsアプリ内で紹介する取り組みを進める。今回の提携により、ユーザーは動画を視聴せずとも記事として要点を把握でき、隙間時間で効率的に動画コンテンツに触れられる仕組みが整う。

スマートニュースはこれまで、テキスト主体のニュースに加え、グラフィックや動画、漫画紹介コンテンツなど多様なジャンルに対応するなど、情報提供の幅を拡充してきた。直近では、生成AIを活用した「スマニューAIまとめ」の提供によって主要ニュースの効率的な把握も可能としている。今回の取り組みは、ニュース領域で培ったAI技術と情報配信のノウハウを、クリエイター動画領域に展開するものだ。

具体的には、釣りやゴルフなどの趣味系クリエイターの人気YouTube動画を、読むだけで内容を理解できる記事として紹介。ユーザーはSmartNewsのトップ画面や関連チャンネルから記事にアクセスできる。

先行テストでは動画紹介記事がチャンネル内の他の記事と同等以上の閲読を獲得し、記事から元動画への遷移も確認されたという。加えて両社は、将来的な広告商品の共同開発など広告領域での協業も検討している。