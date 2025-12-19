×
AI時代のマーケティング最新動向（AD）

「全員プランナー化」が現実に。AIとの“忖度なき壁打ち”で、プラニングの解像度が劇的向上

　「AIエージェントがマーケティングを根本から再定義する」――。Hakuhodo DY ONEは、現在進行形で進むマーケティング領域における変化への答えとして、2025年8月にAIエージェントを活用したマーケティング支援サービス「ONE-AIGENT（ワン・エージェント）」の提供開始を発表した。全12回連載の2回目となる本記事では「AI時代のプラニング」にフォーカスして柴山氏と野口氏の対談を実施。ONE-AIGENTのベースとなっているデジタル広告向けマーケティング戦略立案プラットフォーム「CREATIVE BLOOM」の全貌を聞いた。AIとの“忖度なき壁打ち”が日常になることで、プラニングの定義が根底から変わるのかもしれない。

AI時代、広告運用はクリエイティブ主導になる

――前回は、ONE-AIGENTの全体像についてうかがいました。デジタル広告の実行機能を担う御社として、「運用型広告のオペレーションやクリエイティブ生成に関する現時点での答え」だとおっしゃっていましたね。

柴山：はい。初手として、1.AIエージェント型広告運用、2.生成AIを駆使したクリエイティブ制作、3.クライアント企業のAIエージェント構築支援、の3つのサービスを発表しました。

Hakuhodo DY ONE 常務執行役員 柴山大氏
Hakuhodo DY ONE 常務執行役員 柴山大氏

――今回は、実際にどういったことを任せられるのか、詳細にお聞きしていきます。前提として、AI時代におけるクリエイティブの課題感について、お考えをうかがえますか？

柴山：まず、「クリエイティブ主導になる」という大きな変化があります。従来は「ターゲットの明確化→適したクリエイティブの制作」という順番でした。しかし今はプラットフォーム側の進化により、「クリエイティブを当ててみる→ターゲットが明確化する→アルゴリズムで最適化する」と、進め方が逆転しつつあります。「Creative is Targeting」と各所で言われ始めています。

　ですが、広告成果ばかりを追ってアルゴリズム任せにしていると均質化し、成果も縮小していきます。そこで、人間が今まで以上に新たなターゲットや訴求の可能性を、クリエイティブに意志を込めて広げていくことが重要になると思います。

野口：最初の軸をどう発見するかが、一層、プランナーに求められますね。その点と、AIによる量産化をうまく掛け合わせることがポイントだと改めて思いました。

柴山：そうですね。以前はクリエイティブの量をつくるのに手がかかっていましたが、そこをカットして、より人間ならではの頭の使い方を掘り下げるべきだと。単に効率化して人手も圧縮するのは、危険な話だと考えています。

プランナーに求められる能力はどう変わるか

野口：クリエイティブをAIが量産するようになると、従来のクリエイティブディレクターは、AIにディレクションする「クリエイティブAIのディレクター」のような役割を担う必要がありますね。

　インプット自体、マルチモーダルでできるようになっているので、言葉や画像などで的確に指示にするディレクション能力が試されそうです。ただ、まだ方法論は確立されていないかと思うので、そこをフレーム化できれば、単なる量産型ではないクリエイティブが生まれそうです。

　また、獲得系の広告が先行していると思いますが、ブランディング広告における「AI×クリエイティブ」がどう効いてくるかも、これから注目されそうですね。

柴山：おっしゃる通りですね。むしろ、ニーズがあいまいだとAIが選択肢を提案しますから、生活者の側から「このブランドがほしい」と純粋想起してくれることがますます重要になりそうです。

　ただ、獲得系に比べると、長期的な視点でブランドを届けることに関して、やはりAIは苦手です。人間のナラティブや文化的背景の把握、あるいは世情の反映、過去のブランド施策との一貫性など……そうした部分こそ、長くブランドのパートナーとして知見を積み重ねてきた我々広告会社が提供できる価値のひとつだと考えています。

この記事の著者

高島 知子（タカシマ トモコ）

　フリー編集者・ライター。主にビジネス系で活動（仕事をWEBにまとめています、詳細はこちらから）。関心領域は企業のコミュニケーション活動、個人の働き方など。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

2025/12/19

