小売店舗の公式アプリ、ユーザーはいつ見ている？DearOne、「リテールメディア動向レポート」を公開

DearOneは「リテールメディア動向レポート～ARUTANA Lab Vol.2～」を公開した。本レポートは、小売店舗の公式アプリを週1回以上利用するユーザー483名を対象に実施した調査結果をまとめたものだ。

小売店舗の公式アプリ、どんなタイミングで利用されている？

約72％のユーザーがレジでアプリを開く一方で、店内でアプリを開くユーザーの約71％が、「棚の前」などでもアプリを利用していることが明らかに。小売店舗のアプリが単なる会員証や決済・割引ツールではなく、「どの商品を買うか？」という購買の意思決定に関与していることがわかった。

アプリでの情報は「自宅」で受け取りたいユーザーが多数

また、ユーザーが情報の受け取りを希望する場所は、「自宅」が44％でトップに。多くのリテールメディア施策は「店に来てから」の販促に偏りがちだが、実際の購買行動は「自宅での計画（認知・興味）」と「店内での実行（購買）」に分断されており、この間をつなぐ施策の重要性が示唆されている。

アプリの情報をきっかけに過半数がブランドスイッチを経験

52.6％のユーザーが、アプリの情報をきっかけに「いつもと違うブランドや商品」を購入した経験があった。クーポンだけでなく、「商品の魅力紹介」などのコンテンツも要因となるようだ。メーカーや小売は、顧客文脈に即した情報設計が求められる。

【調査概要】

・調査設計：全国4,000名の20歳以上の男女にスクリーニング調査を実施し、以下の条件を満たすユーザーを調査対象として抽出

・調査対象者：小売店舗（スーパー・ドラッグストア・コンビニなど）公式アプリを週1回以上利用するユーザー

・期間：2025年9月8～10日

・方法：インターネットリサーチ

・有効回答数：483名

・調査企画実施：DearOne