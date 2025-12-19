×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

小売店舗の公式アプリ、ユーザーはいつ見ている？DearOne、「リテールメディア動向レポート」を公開

　DearOneは「リテールメディア動向レポート～ARUTANA Lab Vol.2～」を公開した。本レポートは、小売店舗の公式アプリを週1回以上利用するユーザー483名を対象に実施した調査結果をまとめたものだ。

小売店舗の公式アプリ、どんなタイミングで利用されている？

　約72％のユーザーがレジでアプリを開く一方で、店内でアプリを開くユーザーの約71％が、「棚の前」などでもアプリを利用していることが明らかに。小売店舗のアプリが単なる会員証や決済・割引ツールではなく、「どの商品を買うか？」という購買の意思決定に関与していることがわかった。

アプリでの情報は「自宅」で受け取りたいユーザーが多数

　また、ユーザーが情報の受け取りを希望する場所は、「自宅」が44％でトップに。多くのリテールメディア施策は「店に来てから」の販促に偏りがちだが、実際の購買行動は「自宅での計画（認知・興味）」と「店内での実行（購買）」に分断されており、この間をつなぐ施策の重要性が示唆されている。

アプリの情報をきっかけに過半数がブランドスイッチを経験

　52.6％のユーザーが、アプリの情報をきっかけに「いつもと違うブランドや商品」を購入した経験があった。クーポンだけでなく、「商品の魅力紹介」などのコンテンツも要因となるようだ。メーカーや小売は、顧客文脈に即した情報設計が求められる。

【調査概要】

・調査設計：全国4,000名の20歳以上の男女にスクリーニング調査を実施し、以下の条件を満たすユーザーを調査対象として抽出
・調査対象者：小売店舗（スーパー・ドラッグストア・コンビニなど）公式アプリを週1回以上利用するユーザー
・期間：2025年9月8～10日
・方法：インターネットリサーチ
・有効回答数：483名
・調査企画実施：DearOne

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/19 10:30 https://markezine.jp/article/detail/50253

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    5年で売上20倍「ARAS」のMeta広告戦略　獲得広告の“伸び悩み”を打ち破った2つの方針とは？ NEW
  2. 2
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  3. 3
    AIエージェントが創るマーケティング新常識の衝撃 Hakuhodo DY ONEが描く新境地 NEW
  4. 4
    KDDIが実践する、統合コミュニケーションの全貌　データ、AI、組織など5領域で実現する全体最適化
  5. 5
    値上げしても「売れるブランド」は何が違う？　データで導く、ファン維持の「生存戦略」
  6. 6
    小売とブランドは「メディア」の価値を磨き上げられるか？ リテールメディア活用の今と求められるマインド
  7. 7
    大回遊時代の購買潮流を捉え、新しい顧客接点の攻略に導く「偶発購買×トライブ」マーケティングとは？
  8. 8
    「ブランドが語る時代」の終焉。ユニリーバが舵を切る“Social-First”という革命
  9. 9
    「CPA至上主義」が売上を停滞させる？ リテールマーケティング転換期に見るべき「新・必勝KPI」とは
  10. 10
    戦略の質は「初期仮説」で決まる。元リクルートVP直伝・最速で“勝ち筋”を見つける「サーチライト思考」
  1. 1
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  2. 2
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  3. 3
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  4. 4
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く
  5. 5
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  6. 6
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  7. 7
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  8. 8
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  9. 9
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  10. 10
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織