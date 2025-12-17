JAAA /JAC/ JACE、広告業界における「カーボンカリキュレーター」の共同開発を開始

日本広告業協会（JAAA）、日本アド・コンテンツ制作協会（JAC）、日本イベント産業振興協会（JACE）は、広告・マーケティング業界におけるカーボンニュートラルの実現を目指し、「カーボンカリキュレーター」の共同開発を開始した。

「カーボンカリキュレーター」は、広告制作やイベントなどの広告に関わるカーボン排出量を可視化・算出するもの。業界の横断的な枠組みにより、広告会社・制作会社・イベント会社が利用できるカリキュレーターを開発し、透明性の高い基準を整備することを目的としている。

現在は、国際的な算定基準や国内外の実務に基づいて設計を進めている段階。今後は、精緻化と実証を重ねながら、業界全体での実運用を目指していく。また、活用にあたってのガイドライン策定も進め、広告制作に携わる関係者が参照できる共通指針を整える予定だ。

【参加会社（32社） ※五十音順】

一般社団法人 日本広告業協会（JAAA）脱炭素化研究会参加社

・朝日広告社

・ADKホールディングス

・オリコム

・セプテーニ

・大広

・電通グループ

・博報堂ＤＹホールディングス

・博報堂

・マッキャンエリクソン

・読売広告社

一般社団法人 日本アド・コンテンツ制作協会 （JAC）

・AOI Pro.

・サン・アド

・THINGMEDIA

・太陽企画

・TYO

・電通クリエイティブピクチャーズ

・東北新社

・博報堂プロダクツ

・パラゴン

・ビービーメディア

一般社団法人 日本イベント産業振興協会（JACE）

・ジールアソシエイツ

・JTBコミュニケーションデザイン

・昭栄美術

・セレスポ

・丹青社

・テー・オー・ダブリュー

・電通ライブ

・乃村工藝社

・博展

・博報堂プロダクツ

・フロンティアインターナショナル

・ムラヤマ