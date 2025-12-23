博報堂とHakuhodo DY ONE、スマートニュースと「スマートペルソナファインダー」を提供

博報堂とHakuhodo DY ONEは、スマートニュースと協働し、データクリーンルームおよび記事閲読行動データを活用した分析ソリューション「スマートペルソナファインダー」の提供を開始した。

博報堂とHakuhodo DY ONEは、TV視聴データや購買データなど、生活者に関する様々なデータを保有している。同ソリューションでは、3,000以上の媒体と提携し1日あたり約40万本の記事を配信するニュースアプリ「SmartNews」を運営するスマートニュースと連携することで、自社で持つ様々なデータと記事閲読行動データを組み合わせ、生活者の関心やペルソナ像を可視化する。

「スマートペルソナファインダー」の主な特徴は2点。第一に、スマートニュースの膨大な記事閲読データを基に、生活者の潜在的な興味を時系列で分析し、ターゲットの関心やペルソナ像を精緻に描く点だ。広告主の保有する1st Partyデータ、博報堂とHakuhodo DY ONEの保有・契約する購買データや視聴データとかけ合わせることで、生活者の関心の可視化を強化できる。

第二に、抽出したセグメントを「SmartNews Ads（スマートニュース広告）」において広告配信ターゲットとして活用可能で、可視化したペルソナごとに配信クリエイティブを出し分けるなど、高度なコミュニケーション設計が期待できる。

広告配信イメージ

なお同ソリューションでは、特定の個人を識別できないよう統計的に処理した上で、プライバシーに配慮した安全な環境である「データクリーンルーム」を活用。Cookieなどの個人識別情報に依存しない環境を実現する。今後も同社らはデータクリーンルーム活用サービスの開発と、広告主の事業成長支援に取り組む方針だ。