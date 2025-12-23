×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
EnterpriseZineピックアップ（AD）

ソニー銀行の新勘定系システムを安定稼働に導いた「メール配信」の真価　銀行の当たり前を守る絶対要件とは

　デジタル化の加速による顧客ニーズの多様化と競争激化が顕著となっている金融業界。競争優位性を確保するカギとなるのが、システムの中核を担うミッションクリティカルな勘定系システムだ。ソニー銀行はビジネスアジリティの向上を目指し、2025年5月6日より次世代デジタルバンキングシステムの稼働を開始。このシステムには、富士通のクラウドネイティブな次世代勘定系ソリューション「Fujitsu Core Banking xBank」が採用されている。そして、このミッションクリティカルなシステムの中核で顧客との重要なタッチポイントを支えているのが、ユミルリンクが提供するエンジニア向けメールリレーサービス・メール送信API「Cuenote SR-S」だ。

勘定系システムの「完全クラウド化」に舵を切ったソニー銀行

　ソニー銀行は2001年に開業したインターネット専業銀行で、個人のお客様のための利便性を重視したサービスが特長だ。ネット銀行として初めて住宅ローンの取り扱いを始め、円預金や外貨預金、カードローン、投資信託、FX、投資型クラウドファンディングに至るまで多様な金融商品を展開している。

　そんなソニー銀行は開業以来、オンプレミス型の勘定系システムを長期にわたって運用してきた。しかし、デジタルバンキングの進展や顧客ニーズの多様化、競争の激化により、システムの柔軟性や拡張性、スピード感が新たに求められるようになってきたことで、既存システムに限界を感じはじめていたという。また、金融業界全体ではクラウド化やAI活用が進む中、今後のビジネス環境変化に迅速に対応できる体制を構築する必要があると考え、「クラウドオンリー」のシステム基盤へ移行することを決定した。

　同行は将来を見据え、システム刷新の大きな柱として「クラウドネイティブ化」を掲げた。「顧客にとって安心安全なインフラ基盤を金融機関として提供しつつ、他にはない独自の視点で商品サービスを創出していくことが狙いです」と話すのは、ソニー銀行 IT推進部長の西沢陽子氏だ。

　金融機関の勘定系システムにはいまだにメインフレームが数多く残る中、同行では基盤から変革して競合との差別化を図るべく、2013年からAWSをはじめとするクラウドサービスの本格利用を開始。周辺系領域からクラウド環境への移行を進め、2025年5月、クラウドネイティブな「次世代デジタルバンキングシステム」が稼働している。

　この次世代デジタルバンキングシステムの基盤に採用されているのが、富士通の提供する「Fujitsu Core Banking xBank（クロスバンク）」である。クロスバンクはクラウド上で動作することを前提に設計・構築されており、ビジネス環境の変化に応じた最適なシステムリソースの活用を可能とする。経営戦略の迅速な実行をバックエンドから支援するソリューションだ。

　ソニー銀行は開業時の勘定系システムから、その構築、運営の支援を富士通に依頼してきた。長期にわたり協業してきた実績と、システム面での力強い支援が、この刷新プロジェクトでも富士通に協業を依頼した大きな理由だと西沢氏は説明する。

ソニー銀行株式会社 IT推進部長 西沢陽子氏

　クロスバンクを活用したソニー銀行の次世代デジタルバンキングシステムは、Amazon Web Services（AWS）上の240を超える豊富なサービス群を活用した完全なクラウドネイティブシステムとして構築された。先行してクラウド化を進めてきた周辺システムと合わせ、同行では勘定系を含めたほぼすべてのシステムにおいてクラウド化を実現している。

　クロスバンクの特徴の一つに、アプリケーションを機能ごとに独立した小さなサービス群として構築する「マイクロサービスアーキテクチャ」の開発手法を採用している点が挙げられる。この仕様により、プログラム資産規模を従来の40％に削減できた一方で、勘定系システムでは連続性を必要とするサービスが多いことから、ACID特性（原子性、一貫性、独立性、持続性）の実装に課題があった。

　そこで富士通は、データの一貫性保証が必要な処理を見極め、必要な箇所で同期性を担保する独自の実装方法を適用することで、マイクロサービスアーキテクチャ適用にともなうデメリットを克服したのだ。この疎結合な構造により、システムの柔軟性が高まり、ビジネスロジックの切り出しや変更が容易になった結果、新しい技術も取り入れやすい基盤となっている。

次のページ
ミッションクリティカルな取引の要はメール？ 顧客の資産を守るために

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
この記事の著者

EnterpriseZine編集部（エンタープライズジンヘンシュウブ）

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：ユミルリンク株式会社

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/23 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50271

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    イオンリテールはいかにして1,400万人のアプリ会員と1to1コミュニケーションを実現しているのか？ NEW
  2. 2
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  3. 3
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション NEW
  4. 4
    「全員プランナー化」が現実に。AIとの“忖度なき壁打ち”で、プラニングの解像度が劇的向上
  5. 5
    3社の事例から学ぶリテールメディアの可能性、ドンキだから実現する「ワクワクとデータドリブン」の両立 NEW
  6. 6
    生活者の“デジタル漬け”はなぜ解消されないのか？「デジタルデトックス」を求める声の深層を分析 NEW
  7. 7
    サイト訪問者の99%を逃す“機会損失”に終止符を。CVR1%の壁を壊す「対話するWebサイト」の力 NEW
  8. 8
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  9. 9
    TikTok、2026年のビジョン。注力する領域はブランディング／コマース／リード獲得／アプリ広告
  10. 10
    5年で売上20倍「ARAS」のMeta広告戦略　獲得広告の“伸び悩み”を打ち破った2つの方針とは？
  1. 1
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  2. 2
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  3. 3
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  4. 4
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く
  5. 5
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  6. 6
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  7. 7
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  8. 8
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  9. 9
    EC売上10倍のパルと、7,000人の個を解き放つ資生堂。AIQと語る「売れるSNS接客」の体制作り
  10. 10
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは