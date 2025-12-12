×
連載記事

マーケティング最新事例 2025（AD）

老舗シャンパーニュ メゾン「ペリエ ジュエ」が実践するCRM　体験設計～検証まで顧客とつながるO2O

　生活者の趣味嗜好が細分化・多様化する昨今、顧客の拡大からロイヤルティ向上までの一連をどう実現するかはブランドの重要テーマだ。特に飲食業界では、売り上げの大半がオフラインの場という性質上、デジタル化が進む中O2OによるCRM施策が重要となる。本記事では、創業200年を超えるシャンパーニュ メゾン「ペリエ ジュエ」を国内展開するペルノ・リカール・ジャパンのLINEを軸としたCRMの取り組みを取材。顧客をオンライン接点からオフラインイベントにつなげる良質な体験設計と、それを実現するデータ基盤の構築について掘り下げ、継続的に顧客ロイヤルティを築くヒントを探った。

ブランドの世界観を軸に上質な体験を提供

MarkeZine編集部（以下、MZ）：本日はペルノ・リカール・ジャパンの「ペリエ ジュエ」のお取り組みについてうかがいます。はじめに、ブランドのご説明をお願いします。

森川：ペリエ ジュエは、プレミアムスピリッツ市場において世界No.1のペルノ・リカールが展開する、創業200年を超えるシャンパーニュ メゾンです。プレステージ・シャンパーニュとして、高品質な味わいと「自然とアート」をテーマにした世界観を体現しています。

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社 マーケティング部Digital CX acceleration manager 森川美結氏
ペルノ・リカール・ジャパン株式会社 マーケティング部 Digital CX acceleration manager 森川美結氏
複数ブランドのCRM戦略策定と実装、DX推進やLINEを活用した新CRMシステム開発をリード。キャンペーンの最適化と顧客体験の向上、デジタル戦略の構築から実行までブランド横断でCX全般を担当する。

MZ：マーケティング戦略では、どのような点を重視していますか。

森川：シャンパーニュは飲んでこそ魅力が伝わるため、レストランやポップアップイベントといったオフラインでの体験提供が重要です。レストランでは年間40回前後のペアリングイベントを開催しています。

　ポップアップイベントは毎年実施しており、入場無料でブランドのコアなファンから新規の方まで広く参加いただいています。2025年もブランドの世界観を体現する会場で、今期のコラボアーティストのアート作品の展示やシャンパーニュ ブランドアンバサダーによるテイスティングセミナーを、10月下旬に表参道にて開催しました。

2025年10月21〜26日の期間限定で表参道にて行われたポップアップイベント「THE HOUSE OF WONDER」。フランス・エペルネにあるペリエ ジュエの迎賓館「メゾン ベル エポック」を彷彿とさせる空間でブランド体験を提供した
2025年10月21〜26日の期間限定で表参道にて行われたポップアップイベント「THE HOUSE OF WONDER」。フランス・エペルネにあるペリエ ジュエの迎賓館「メゾン ベル エポック」を彷彿とさせる空間でブランド体験を提供
会場2階には、今期のコラボレーションアーティストであるマルシン・ルサック氏のアート作品を展示。イベントでは同氏が手掛けた限定デザインボックスをも先行販売された
会場2階には、今期のコラボレーションアーティストであるマルシン・ルサック氏のアート作品を展示。同氏が手掛けた限定デザインボックスも、イベントで先行販売された

森川：ポップアップイベントでは、アート展示はもちろん、テイスティングセミナーも開催。クラシックラインからヴィンテージラインまで幅広いラインアップを用意し、飲み比べができるセミナーのチケットも販売しました。バースペースに加えて、シャンパンクーラーやグラスなど関連アイテムを扱うブティックスペースも提供し、イベントは大盛況でした。

　ポップアップイベントの告知をする初期接点は、主にYouTubeやMetaの広告です。女優の新木優子さんにアンバサダーを務めていただき、ブランドの世界観を伝えるためのブランドムービーも制作しました。

関係構築と新規開拓の両立を目指し、LINEを起点にイベントへ誘導

MZ：今回お話をうかがう取り組みについて、まずは背景を教えてください。

森川：当社では、オンラインメンバーシッププログラム「マイ ペリエ ジュエ」を通じたイベントの開催を行っています。イベント自体の満足度は高いものの、その後の関係構築・継続に課題がありました。

　元々は参加者に紙のカードを配り、必要事項を記入いただくことで参加履歴データが溜まる仕組みでした。しかし、お酒を提供する場でそのようなご対応をいただくのはお客様の負担の面でも、データの正確性の面でも効果的ではないため、より適切にお客様とつながり続ける仕組みを模索していました。

　また、イベント参加者のターゲットを広げたいという課題がありました。これらの背景を踏まえ、既存顧客との関係強化だけでなく潜在層の新規獲得も見込めるコミュニケーションチャネルとして、LINEを活用することに決めました。既存顧客向けのCRM施策と並行して、まだ飲用体験がない新規層にはLINE公式アカウントを通じたポップアップイベント告知などの情報発信を行いました。合わせて、デジタル広告からLINEへの導線も整備しました。

この記事は参考になりましたか？

この記事の著者

太田 祐一（オオタ ユウイチ）

　日本大学芸術学部放送学科を中退後、脚本家を目指すも挫折。その後、住宅関係、金属関係の業界紙での新聞記者を経て、コロナ禍の2020年にフリーライターとして独立。現在は、IT関係を中心に様々な媒体で取材・記事執筆活動を行っています。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

2025/12/12 11:00
2025/12/12 11:00 https://markezine.jp/article/detail/50014

