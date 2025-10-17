×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

「日本マーケティング本 大賞2025」に『エフェクチュアル・シフト』が選出

　日本マーケティング学会は2025年10月12日、マーケティングカンファレンス2025にて第8回「日本マーケティング本 大賞2025」の受賞書籍を発表した。今回の大賞には、栗木契氏による『エフェクチュアル・シフト：不確実性に企業家的機会を見いだすマーケティングの探求』（千倉書房、2024年6月刊行）が選ばれた。

　本賞は、1年間に国内で出版されたマーケティング分野の書籍（翻訳書を除く）を日本マーケティング学会員が推薦・投票し、その中で最も優れた書籍を毎年表彰するもの。2025年は9作品がノミネートされ、2次投票で大賞・準大賞が決定された。

　『エフェクチュアル・シフト』は、エフェクチュエーション概念を中心に、ベンチャー企業から既存企業まで幅広い事例を交え、戦略立案やイノベーション創出について学術的かつ実践的に論じている。不確実性が高まる時代において、計画的戦略と実験的、共創的アプローチをいかに組み合わせるかを具体的に示しており、理論を実務に橋渡しする視座を提供し、企業活動の閉塞感を打破する可能性を示している点が高く評価された。

『エフェクチュアル・シフト：不確実性に企業家的機会を見いだすマーケティングの探求』栗木 契（著）、千倉書房、2024年6月刊行
『エフェクチュアル・シフト：不確実性に企業家的機会を見いだすマーケティングの探求』
栗木 契 著、千倉書房

　また、準大賞には久保田進彦氏の『ブランド・リレーションシップ』（有斐閣、2024年8月刊行）、音部大輔氏の『君は戦略を立てることができるか：視点と考え方を実感する4時間』（宣伝会議、2024年12月刊行）の2冊が選出された。両書とも、マーケティング実務における重要なテーマについて体系的な知見や実践的なフレームワークを提供している点が評価された。

『ブランド・リレーションシップ』久保田 進彦 著、有斐閣
ブランド・リレーションシップ
久保田 進彦 著、有斐閣
『君は戦略を立てることができるか：視点と考え方を実感する4時間』音部 大輔 著、宣伝会議
君は戦略を立てることができるか：視点と考え方を実感する4時間
音部 大輔 著、宣伝会議

　日本マーケティング学会の本賞は2018年より実施されており、会員による1次・2次投票を通じて、公平な選出が行われている。

【関連記事】
日本マーケティング本 大賞2024は『エフェクチュエーション：優れた起業家が実践する「5つの原則」』
「日本マーケティング本 大賞2023」が決定　大賞は内田和成氏の『イノベーションの競争戦略』
優れたマーケティング書籍を選出！「日本マーケティング本 大賞2022」3作品が決定
20代の70％以上が紙より電子書籍を好む／10代には「コミックシーモア」が人気【ナイル調査】
【結果発表】実務者が選ぶマーケティング本大賞2025、大賞は「カテゴリー戦略」解説書に決定

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/17 07:30 https://markezine.jp/article/detail/50049

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    フリマ・越境ECが招く“ブランド価値崩壊”。もはや「品質」で選ばれない時代のブランド生存戦略 NEW
  2. 2
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地 NEW
  3. 3
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  4. 4
    SNS10万投稿を分析！「推し活」に学ぶ、顧客のエンゲージメントを高める3つのポイント
  5. 5
    施策の「全体像＆優先度」を伝わる形で整理する。BtoBマーケ推進を助ける「CABフレーム」とは？
  6. 6
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  7. 7
    AIによってコンテンツ制作が民主化される時代が到来──アドビに聞く、リスクとメリットとの向き合い方 NEW
  8. 8
    カンロとZENBが明かす、事業を成長させる「インサイト」の見つけ方・育て方 NEW
  9. 9
    AIで解き明かす「ブランド価値の源泉」、アーバンリサーチが実践する顧客のコンテクスト活用 NEW
  10. 10
    西口一希氏の新著『良い売上、悪い売上』が発売、売上至上主義のマーケティングから利益重視に転換するには
  1. 1
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  2. 2
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  3. 3
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  4. 4
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  5. 5
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ
  6. 6
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  7. 7
    EC売上前年比二桁増を達成。「コスメデコルテ」売上過去最高の裏側にあった“顧客理解の深化”の全貌
  8. 8
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  9. 9
    出店戦略だけでない、ユニクロの海外成長を支える「見えざる構造」
  10. 10
    平日夜間の試合を満員にできるのはなぜ？川崎フロンターレから学ぶ「組織横断でやりきる力」