【結果発表】実務者が選ぶマーケティング本大賞2025、大賞は「カテゴリー戦略」解説書に決定

翔泳社が主催するイベント「実務者が選ぶマーケティング本大賞2025」は、マーケティング実務者からのWeb投票を集計し、大賞および準大賞を決定しました。

大賞には、『急成長企業だけが実践するカテゴリー戦略 頭に浮かべば、モノは売れる』が選ばれました。

『実務者が選ぶマーケティング本大賞』は、マーケティング実務者が同じ実務者に読んでほしいマーケティング本を選ぶイベントです。この2025年開催が初めての試みとなります。

仕事の役に立った本、ずっと手元に置いておきたい本など、この1年を振り返っておすすめしたいマーケティング関連のビジネス書（出版社、刊行年問わず）のWeb投票を受け付け、特に得票数の多かった1冊を大賞として発表。またそれに次いで得票が多い数冊を準大賞として発表するものです。

以下、今回の受賞書籍です（敬称略）。

【大賞】

『急成長企業だけが実践するカテゴリー戦略 頭に浮かべば、モノは売れる』

著者：田岡 凌

出版社：クロスメディア・パブリッシング

【準大賞】（4冊）

『顧客の「数」だけ、見ればいい 明日の不安から解放される、たった一つの経営指標』

著者：小阪 裕司

出版社：PHP研究所

『ファンダメンタルズ×テクニカル マーケティング Webマーケティングの成果を最大化する83の方法』

著者：木下 勝寿

出版社：実業之日本社

『１冊目に読みたい デジタルマーケティングの教科書』

著者：神崎 健太、佐々木 塁、橋本 俊哉、高橋 栞

出版社：SBクリエイティブ

『コンセプトの教科書 あたらしい価値のつくりかた』

著者：細田 高広

出版社：ダイヤモンド社

関連イベントを開催！

2025年9月10日から11日に東京で開催されるマーケティングカンファレンス「MarkeZine Day 2025 Autumn」にて、本大賞に関連する書籍の購入などが行える催しを実施予定です。また、最終セッションの後には、受賞した書籍の著者らが参加する懇親会も実施予定。イベント参加申込方法や各種セッション情報などは公式サイトをご確認ください。

また今後、全国の各書店にて「実務者が選ぶマーケティング本大賞フェア」を実施予定です。なお、フェアの最新情報については、公式サイトなどで告知します。

開催概要