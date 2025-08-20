×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

【結果発表】実務者が選ぶマーケティング本大賞2025、大賞は「カテゴリー戦略」解説書に決定

　翔泳社が主催するイベント「実務者が選ぶマーケティング本大賞2025」は、マーケティング実務者からのWeb投票を集計し、大賞および準大賞を決定しました。

　大賞には、『急成長企業だけが実践するカテゴリー戦略　頭に浮かべば、モノは売れる』が選ばれました。

画像を説明するテキストなくても可
実務者が選ぶマーケティング本大賞2025 結果発表ページはこちら

　『実務者が選ぶマーケティング本大賞』は、マーケティング実務者が同じ実務者に読んでほしいマーケティング本を選ぶイベントです。この2025年開催が初めての試みとなります。

　仕事の役に立った本、ずっと手元に置いておきたい本など、この1年を振り返っておすすめしたいマーケティング関連のビジネス書（出版社、刊行年問わず）のWeb投票を受け付け、特に得票数の多かった1冊を大賞として発表。またそれに次いで得票が多い数冊を準大賞として発表するものです。

　以下、今回の受賞書籍です（敬称略）。

【大賞】

急成長企業だけが実践するカテゴリー戦略　頭に浮かべば、モノは売れる
著者：田岡 凌
出版社：クロスメディア・パブリッシング

【準大賞】（4冊）

顧客の「数」だけ、見ればいい 明日の不安から解放される、たった一つの経営指標
著者：小阪 裕司
出版社：PHP研究所

ファンダメンタルズ×テクニカル マーケティング Webマーケティングの成果を最大化する83の方法
著者：木下 勝寿
出版社：実業之日本社

１冊目に読みたい デジタルマーケティングの教科書
著者：神崎 健太、佐々木 塁、橋本 俊哉、高橋 栞
出版社：SBクリエイティブ

コンセプトの教科書 あたらしい価値のつくりかた
著者：細田 高広
出版社：ダイヤモンド社

関連イベントを開催！

　2025年9月10日から11日に東京で開催されるマーケティングカンファレンス「MarkeZine Day 2025 Autumn」にて、本大賞に関連する書籍の購入などが行える催しを実施予定です。また、最終セッションの後には、受賞した書籍の著者らが参加する懇親会も実施予定。イベント参加申込方法や各種セッション情報などは公式サイトをご確認ください。

　また今後、全国の各書店にて「実務者が選ぶマーケティング本大賞フェア」を実施予定です。なお、フェアの最新情報については、公式サイトなどで告知します。

開催概要

  • 名称：実務者が選ぶマーケティング本大賞2025
  • 投票期間：2025年6月24日（火）～2025年7月24日（木）
  • 対象書籍：マーケティング関連のビジネス書全般。出版社や刊行年は問わず、この1年を振り返っておすすめしたい書籍
    ※開催趣旨上、情報商材などの個人のビジネスでの活用を想定される書籍と判断されるものは、選考から除外
  • 選考方法：マーケターの方によるWebでの投票。特に投票の多かった1冊を大賞として発表、またそれに次いで得票が多い数冊を準大賞として発表
  • 主催 ：株式会社翔泳社
  • 特別協力：マーケティング関連のWebメディアおよび業界団体、全国書店、電子書籍ストアなど

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/20 13:45 https://markezine.jp/article/detail/49732

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「想定どおりにいかない」を前提に売上目標を達成し続ける　丸亀製麺独自のロジカルなアプローチとは
  2. 2
    生成AIは“ビジネスシーン”にどこまで浸透したのか？　データで見る利用実態
  3. 3
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し NEW
  4. 4
    「紳士的な距離感」とデータ活用でゴルフダイジェスト・オンラインが目指す、究極のパーソナライゼーション NEW
  5. 5
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」 NEW
  6. 6
    新マーケティング視点「デジタル生活者発想」とは？メタバース生活者に学ぶ！
  7. 7
    コミュニケーションに溶け込む！若年層に届く「LINEプロモーション絵文字」
  8. 8
    まだLLM活用で「業務効率化」を目指している？LLM2.0は価値創造へ【第1回】議事録を進化させる NEW
  9. 9
    高価格帯入浴剤のパイオニア「BARTH」が目指すブランド拡大　巧みなコミュニケーション戦略を振り返る
  10. 10
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所
  1. 1
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  2. 2
    なぜあの広告はZ世代に刺さったのか？ 事例で読み解く、3つの広告カテゴリーと10要素
  3. 3
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  4. 4
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  5. 5
    ペルソナの作り話はバレる！本気の好きをカタチにするアサヒビールの新組織「新顧客創造研究所」に迫る
  6. 6
    話題化と購買に寄与！花王「THE ANSWER」の大ヒットを支えたヤフーとLINE活用とは？
  7. 7
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所
  8. 8
    若年層の心をぐっと掴む！企業初の取り組みとなった、アサヒ飲料の「LINEプロモーション絵文字」活用
  9. 9
    「提案が通らない」悩みを解消する、隠れた重要スキル──BtoBマーケに必須の“社内合意形成”の進め方
  10. 10
    花王ヘアケアのブランドポートフォリオが完成　若年層ターゲットの第3弾新ブランド「MEMEME」を発表