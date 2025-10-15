×
MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZineニュース

Hakuhodo DY ONEら3社、AI時代のWeb戦略を一気通貫で支援するコンソーシアムを発足

　Hakuhodo DY ONE、博報堂アイ・スタジオ、AI Hackの3社は、AI時代に最適化されたWeb戦略を提供する新たなコンソーシアム「AIO Web Experience Consortium」を共同で発足した。

　同コンソーシアムでは、AI検索最適化（AIO）戦略の立案からUXデザイン、AIフレンドリーなサイト構築、独自ツールの提供、次世代型オウンドメディア開発、効果測定まで、生成AI活用時代に向けたWebサイトやオウンドメディアの最適化をワンストップで支援する。これにより、AIに選ばれるためのWeb設計・運用を実現していく。

　3社の主な役割分担としては、Hakuhodo DY ONEはブランド情報のAIO戦略立案やデータ分析・効果測定を担当。博報堂アイ・スタジオはAIとユーザーの両方に配慮したUX設計やAIフレンドリーな構造設計、RAG対応CMS構築などのクリエイティブ開発を担う。AI Hackは、AI検索最適化ツール「AI Hack」の提供やAI検索アルゴリズムに関する知見、次世代型オウンドメディア（NLWeb）構築支援を提供する。

博報堂とHakuhodo DY ONE、AI Hack　AI検索によるブランド情報最適化を実証実験
Taboola、生成AI検索エンジン「DeeperDive」発表　サイト内コンテンツを活用し体験向上
ミエルカSEO、AI検索からのサイト流入を計測する機能を追加
ベクトル、「AIOブースター」β版を提供開始　AI検索最適化をワンストップで支援
ZETA、ECサイトの生成AI検索最適化（GEO）サービス「ZETA GEO」を提供

MarkeZineニュース連載記事一覧

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/15 17:00 https://markezine.jp/article/detail/50037

