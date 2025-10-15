Hakuhodo DY ONEら3社、AI時代のWeb戦略を一気通貫で支援するコンソーシアムを発足

Hakuhodo DY ONE、博報堂アイ・スタジオ、AI Hackの3社は、AI時代に最適化されたWeb戦略を提供する新たなコンソーシアム「AIO Web Experience Consortium」を共同で発足した。

同コンソーシアムでは、AI検索最適化（AIO）戦略の立案からUXデザイン、AIフレンドリーなサイト構築、独自ツールの提供、次世代型オウンドメディア開発、効果測定まで、生成AI活用時代に向けたWebサイトやオウンドメディアの最適化をワンストップで支援する。これにより、AIに選ばれるためのWeb設計・運用を実現していく。

3社の主な役割分担としては、Hakuhodo DY ONEはブランド情報のAIO戦略立案やデータ分析・効果測定を担当。博報堂アイ・スタジオはAIとユーザーの両方に配慮したUX設計やAIフレンドリーな構造設計、RAG対応CMS構築などのクリエイティブ開発を担う。AI Hackは、AI検索最適化ツール「AI Hack」の提供やAI検索アルゴリズムに関する知見、次世代型オウンドメディア（NLWeb）構築支援を提供する。

