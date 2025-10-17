×
MarkeZineニュース （AD）

『ゲームフルデザイン』や『DATA is BOSS』などビジネス書がKindleで50％オフ

　MarkeZineを運営する翔泳社では、10月17日（金）から10月30日（木）まで対象書籍がKindleで50％オフとなるセールを実施しています。

　翔泳社が刊行しているマーケティング関連書籍など、ビジネス書中心に約130点が対象です。

　対象書籍の中には、マーケティングに活用可能な人間の本能をセガ エックスディーの伊藤真人氏が分析した『ゲームフルデザイン』や、一休の圧倒的成長をもたらしたデータドリブン経営を代表取締役社長の榊淳氏が解説した『DATA is BOSS』などがあります。

どんな本があるか見たい

おすすめはこちら（リンク先はKindleページ）

ゲームフルデザイン 「やりたくなる」を生み出すゲーミフィケーションの進化
2,000円1,000円		 売れる「商品ブランディング」の教科書
2,000円1,000円
レベニューオペレーション(RevOps)の教科書 部門間のデータ連携を図り収益を最大化する米国発の新常識（MarkeZine BOOKS）
2,200円1,100円		 最高の打ち手が見つかるマーケティングの実践ガイド 3つのマップで戦略に沿った施策を実行する
1,800円900円
DATA is BOSS 収益が上がり続けるデータドリブン経営入門
2,000円1,000円		 マーケティング「つながる」思考術 「こんなはずじゃなかった」と決別するために知っておくべき売上に至るまでの「点と線と面」
2,000円1,000円
Webアンケート調査 設計・分析の教科書 第一線のコンサルタントがマクロミルで培った実践方法
2,400円1,200円		 ブランド力を高める「指名検索」マーケティング 顧客の検索行動を決める、動画広告の活かしかた
1,800円900円
THE MODEL（MarkeZine BOOKS） マーケティング・インサイドセールス・営業・カスタマーサクセスの共業プロセス
1,800円900円		 たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング（MarkeZine BOOKS）
2,000円1,000円

他の本も探してみる

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/17 07:00 https://markezine.jp/article/detail/50025

イベント

