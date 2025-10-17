『ゲームフルデザイン』や『DATA is BOSS』などビジネス書がKindleで50％オフ

MarkeZineを運営する翔泳社では、10月17日（金）から10月30日（木）まで対象書籍がKindleで50％オフとなるセールを実施しています。
翔泳社が刊行しているマーケティング関連書籍など、ビジネス書中心に約130点が対象です。
対象書籍の中には、マーケティングに活用可能な人間の本能をセガ エックスディーの伊藤真人氏が分析した『ゲームフルデザイン』や、一休の圧倒的成長をもたらしたデータドリブン経営を代表取締役社長の榊淳氏が解説した『DATA is BOSS』などがあります。
MarkeZine編集部[著]
MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）
デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。
