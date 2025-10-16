【参加無料】リテールDX最前線！AIとサイネージが変える売り場の未来

11月11日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

ドラスティックに変動しているリテール領域の「今」を捉え、次の時代につなげていく一手を考えるマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」が、11月11日（火）に開催！ 場所は、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターです。

本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

メーカー企業の営業・マーケ担当者、リテール事業者におすすめ

リテール現場は、いまデータとテクノロジーで大きく進化しています。

たとえば、ソニーが展開しているエッジAIプラットフォーム「AITRIOS」とデジタルサイネージを連携して活用することで、来店者の行動・属性データをリアルタイムで可視化。販促や店舗運営の最適化を実現するというユースケースも出てきているようです。

13:40～14:20に行われるセッション「リテールDX最前線：AIとサイネージが変える“売場”の未来」では、ソニーマーケティングの長澤一樹氏が、最新のリテールDX事例を紹介。

来店客をデータとテクノロジーでいかに捉え、売上や顧客体験の向上に繋げていけるかを解説します。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

あわせてチェックしたいセッション

そのほかのセッションはタイムテーブルをチェック！

MarkeZine Day 2025 Retail開催概要

・日時：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定

・場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら