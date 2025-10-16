×
MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZineニュース

【参加無料】リテールDX最前線！AIとサイネージが変える売り場の未来

11月11日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　ドラスティックに変動しているリテール領域の「今」を捉え、次の時代につなげていく一手を考えるマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」が、11月11日（火）に開催！　場所は、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

メーカー企業の営業・マーケ担当者、リテール事業者におすすめ

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　リテール現場は、いまデータとテクノロジーで大きく進化しています。

　たとえば、ソニーが展開しているエッジAIプラットフォーム「AITRIOS」とデジタルサイネージを連携して活用することで、来店者の行動・属性データをリアルタイムで可視化。販促や店舗運営の最適化を実現するというユースケースも出てきているようです。

　13:40～14:20に行われるセッション「リテールDX最前線：AIとサイネージが変える“売場”の未来」では、ソニーマーケティングの長澤一樹氏が、最新のリテールDX事例を紹介。

　来店客をデータとテクノロジーでいかに捉え、売上や顧客体験の向上に繋げていけるかを解説します。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

あわせてチェックしたいセッション

12:45～13:25

カルビーが解き明かす、お客様との距離を縮める「購買データ」活用術

15:20～16:00

リテールメディアは誰のため？何のため？先進企業での活用方法も紹介（仮

　そのほかのセッションはタイムテーブルをチェック！

MarkeZine Day 2025 Retail開催概要

・日時：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）
　　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定

・場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター
　　　　東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/16 10:30 https://markezine.jp/article/detail/50048

イベント

