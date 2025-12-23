主要5メディアの接触動態調査「全国メディアプロフィールサーベイ2025」が提供開始

ADKマーケティング・ソリューションズ、朝日新聞社、中日新聞社、電通、日本経済新聞社、毎日新聞社の5社が共同で実施した「全国メディアプロフィールサーベイ2025（以下、全国MPS2025）」の提供が開始された。

全国MPS 2025は、47都道府県全域15～79歳の男女約31,000人を対象に実施した、主要5メディア（新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、インターネット）の接触動態調査。基本属性だけでなく、居住地や勤務先規模、勤務形態、各メディアの接触頻度・時間帯・時間量、広告への印象、関心商品の広告認知経路など全71項目を聴取している。

2025年度版では、SDGsなど社会課題への意識に関する設問や、媒体ごとの広告評価指標が強化され、マーケティング活動に役立つデータが拡充された。

このデータを活用することで、エリアマーケティングやターゲット分析、主要5メディアを横断した広告プランニングが可能となる。

「全国MPS 2025」概要

・目的：生活者の主要5メディアへの接触状況の把握

・対象エリア：全国（47都道府県全域）

・対象者条件：15～79歳（中学生は除く）

・サンプル数：30,927S

・調査手法：インターネット調査

・調査期間：2025年8月18日～9月28日

・調査主体：株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ、株式会社朝日新聞社、株式会社中日新聞社、株式会社電通、株式会社日本経済新聞社、株式会社毎日新聞社

・調査機関：株式会社ビデオリサーチ