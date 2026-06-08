プレイド、マーケティングのAI変革支援サービスを開始　顧客コンテクストデータを軸にアプローチ

プレイドは、企業のマーケティング領域におけるAI変革を包括的に支援する「マーケティングのAI変革支援サービス」の提供を開始した。同サービスは、CX（顧客体験）変革を加速するプロフェッショナルサービス「PLAID ALPHA」が主体となって提供する。

サービス提供の背景には、対話型AIの普及などにより生活者の行動が「AI前提」へとシフトしている現状がある。新サービスでは、個別の施策効率化にとどまらず、マーケティングのあり方を構造的に変革することを目指す方針だ。

具体的には、顧客の意図などのコンテクストデータを軸に、2つの側面からアプローチしていく。まず「顧客接点のAI変革」として、AIによる新たな情報探索行動に対応した独自の体験を設計・提供する。さらに「組織・オペレーションのAI変革」として、データとAIを中心に据えた業務プロセスや組織の再設計を進める。これにより、効率化のみを追求したAI活用による「体験の同質化」を防ぎ、プレイドのデータ基盤「Context Lake」などを活用して企業固有の価値基準をAIの判断に組み込んでいく点が特徴だ。

これらに対応するソリューションとして、マーケティング活動の全体像を捉えた5つの領域を展開する。

ブランドAI： ブランドの思想や顧客理解を構造化し、独自の体験を実現する。

ブランドの思想や顧客理解を構造化し、独自の体験を実現する。 AI CX/UX： AI経由の流入獲得対応から、対話型の体験設計まで一気通貫で支援する。

AI経由の流入獲得対応から、対話型の体験設計まで一気通貫で支援する。 AIデータ基盤構築： 散在するデータをAIが文脈として理解できる「AI-ready」な基盤に変換する。

散在するデータをAIが文脈として理解できる「AI-ready」な基盤に変換する。 マーケティングAIオペレーション： プロセスをAI前提で再設計し、現場の業務フローへの定着を図る。

プロセスをAI前提で再設計し、現場の業務フローへの定着を図る。 マーケティングAI組織・人材開発：組織が自律的にAI活用を進化させ続けられる体制の構築を支援する。

同サービスでは、戦略・実装・組織変革を連動させ、持続的な改善を生み出すサイクルの構築を支援していく。

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