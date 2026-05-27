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カルビー「白黒ポテチ」ショック。資源制約時代の“ブランド体験”をどう再設計するか【江端氏解説・前編】

　2026年5月、カルビーが主要商品のパッケージ「白黒化」を発表し、マーケティング業界にも大きな反響を呼んでいます。ナフサ不足に端を発するこの異例の決断は、単なる一時的なコスト対策にとどまるトピックではありません。この出来事の持つ意味を紐解くべく、マーケティング活動やDXに精通する江端浩人氏が解説記事を寄稿。前後編に分けてお送りします。前編では、色という強力なブランド資産が制限される中、本件を「資源大量消費型社会の転換点」として捉え、これからのブランド体験をどう再設計すべきか、その本質的な課題を提示します。

白黒ポテチは単なるデザイン変更ではない

　カルビーが、2026年5月25日出荷分から、「ポテトチップス」「かっぱえびせん」「フルグラ」など主要商品のパッケージを白黒化すると発表し、大きな話題となっている。一見すると単なるパッケージデザインの変更、あるいは石油由来のナフサ不足による印刷インクや溶剤、樹脂などの供給制約に対応するためのコスト対策と受け止める人も多いだろう。

画像を説明するテキストなくても可
出典：カルビー株式会社「一部商品のパッケージ仕様変更のお知らせ」

　しかし、この出来事はもう少し大きな文脈で捉える必要がある。背景には、ナフサをはじめとする石油由来資源への依存、包装資材の供給制約、原材料価格の高騰、そして企業がこれまで当たり前に使ってきた資源のあり方を見直さざるを得ない社会状況がある。カルビーの白黒化は、一企業の商品パッケージの問題ではなく、資源大量消費型社会が転換点に差しかかっていることを示す象徴的な出来事と考えられる。

　これまで企業は、商品の魅力を伝えるために色、印刷、光沢、画像、ロゴ、キャラクター、売場での視認性などを最大限に活用してきた。パッケージは商品を守る包装であると同時に、ブランド体験を構成する要素でもあった。とすれば、資源使用量を減らすためにパッケージを簡素化する行為は、単に印刷コストを下げる話ではなく、ブランド体験の再設計を必要とする。

　さらにパッケージには、消費者を守るための情報インフラとしての役割もある。原材料、添加物、アレルギー表示、内容量、賞味期限、保存方法、栄養成分など、消費者が安全に商品を選ぶための情報は食品表示法などの法制度に支えられている。

　一方で、これからの社会は環境負荷を下げ、資源使用量を最小化していくことも求められる。消費者保護のための情報を維持しながら、包装に使う資源やインクを減らせるのか。ブランド体験を損なわずに、より少ない資源で商品を届けられるのか企業のマーケティングと社会全体のサステナビリティはどう両立できるのか。この問いは、カルビーだけでなく、食品・飲料・消費財メーカー、流通、小売、包材メーカー、行政、そして私たち消費者全体に向けられている。

パッケージは“ブランド体験”であり、“売場を含む総合体験”でもある

　カルビーの白黒ポテトチップスを見て、多くの人が違和感を覚えたのではないだろうか。これまで店頭で見慣れていた赤い“うすしお”、緑の“のりしお”、ベージュの“コンソメパンチ”といった色彩が消え、白黒へ置き換わる。

画像を説明するテキストなくても可
出典：カルビー株式会社「一部商品のパッケージ仕様変更のお知らせ」
（キャプションを入れてください）

　消費者は店舗、自動販売機、ECサイトで商品に接したとき、無意識のうちに色を認識し、味やブランドと結びつけて選択している。色は単なるデザインではなく、商品を瞬時に認識するための“記号”であり、長年かけて形成されたブランド資産である。

　たとえばコカ・コーラの中身は黒い液体だが、人々が記憶しているのは「赤」である。赤い缶、赤いロゴ、赤い自動販売機、赤いサンタクロース、赤を基調としたテレビCMや広告。売場で見つけ、手に取り、購入し、持ち歩き、開封し、飲み、感想を伝え、SNSへ投稿し、最後に容器を廃棄やリサイクルへ回す――その一連の体験全体がブランド体験である。パッケージを変えることは、包装を変えることではなく、ブランド体験そのものを再設計する行為だ。

　今回のカルビーの白黒化は個別商品の問題にとどまらない。同社ほどカテゴリー内で高いシェアを持つブランドが変われば、売場や業界そのものの景色が変わる。現在のスナック菓子売場は極めてカラフルで、味やカテゴリーを直感的に伝えている。白黒化が定着し他社も追随すれば、売場全体がよりミニマルで情報量の少ない方向へ変化していく可能性がある

　それは環境負荷低減の観点では大きな意味があるが、売場の楽しさ、商品選択の直感性、色による識別、高揚感といった、マーケティングが提供してきたプラス体験は失われていく可能性もある。特に日本は、資源が限られている一方で、四季、色彩、季節感、パッケージ文化、売場演出など“彩り”を大切にしてきた社会だ。

　限られた資源の中で、どこまでブランド体験を維持し、日本らしい豊かな消費文化を循環型社会の中で再設計していくのか。カルビーの白黒化は、その問いを社会全体に投げかけている。

次のページ
カルビーの白黒化は、消費社会全体の転換点になるのか

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この記事の著者

江端 浩人（エバタ ヒロト）

iU大学教授、江端浩人事務所 代表、MAIDX LLC代表、AlMONDO事業顧問

米ニューヨーク・マンハッタン生まれ。米スタンフォード大学経営大学院修了、経営学修士（MBA）取得。伊藤忠商事の宇宙・情報部門、ITベンチャーの創業を経て、日本コカ・コーラでマーケティングバイスプレジデント、日本マイクロソフト業務...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/05/27 09:00 https://markezine.jp/article/detail/50809

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