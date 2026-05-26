PLAN-B、クリエイターのためのプロデュース集団 「MISÉ」を始動

PLAN-Bは、商品やサービスの魅力を生活者へ届ける発信活動を行うクリエイターの育成・マネジメントおよび活動支援を手がけるクリエイターのためのプロデュース集団「MISÉ（ミセ）」を始動した。

同事業は、従来の案件管理を中心とした「管理型」の事務所モデルとは異なり、コンテンツ企画や発信設計、ブランド立案までを包括的に支援する「プロデュース型」のモデルとして展開する。

SNSが情報収集のインフラとなる中、消費者の意思決定においてクリエイターによる推奨が与える影響は拡大している。一方で、市場の拡大にともない、短期的な成果や効率を重視した発信が増加しており、クリエイター自身の価値観と生活者の信頼関係が損なわれやすい構造が課題となっている。また、消費者側においても広告と本音の判別が困難であると感じる傾向が強まっており、SNS上での信頼構築が重要視されている。同社はこうした背景を踏まえ、クリエイターの主観や価値観に基づいた発信を支援し、継続的な活動を可能にする環境構築を目指す。

具体的な支援内容として、同社が培ってきたコンテンツマーケティングやメディア運営の知見を活用し、中長期的な育成・マネジメントを行う。コンテンツの企画・設計支援にとどまらず、企業とのタイアップ案件の創出、さらにはクリエイター独自のブランド立ち上げや商品企画、イベント展開といった活動領域の拡張支援も実施する。フォロワー数などの指標だけでなく、販売実績や消費者への影響力を含めた評価基準を用いるのが特徴だ。

今後は、所属クリエイターの募集を開始するとともに、企業と連携したコンテンツ開発や商品企画を推進する方針である。