ADK、クリエイティブコンサルティングサービス「ADK SCRUM Dr.」の提供を開始

ADKマーケティング・ソリューションズ（以下、ADK MS）のメディア×クリエイティブ統合ユニット「ADK SCRUM」は、クリエイティブ課題を解決するサービス「ADK SCRUM Dr.」の提供を開始した。

メディア環境の急速な変化により、メディア単体のPDCAでは改善に限界が生じている。こうした背景から、メディアプランニングとクリエイティブの統合運用を目的として、同社は2024年に「ADK SCRUM」を設立。さらに、認知率やブランドイメージなどの意識指標、および指名検索やサイトアクセスなどの行動指標を通じたクリエイティブの定量評価や、改善策への需要増加を受け、クリエイティブに特化したコンサルティングサービスである「ADK SCRUM Dr.」の開発に至った。

「ADK SCRUM Dr.」は、AI技術やMIMソリューションを活用し、クリエイティブの効果を定量的に分析・診断、そして改善策を提供する、一気通貫型のクリエイティブコンサルティングサービスである。

提供フローは、メディアプランナーが課題をヒアリングした上で分析を実施し、クリエイターと連携してソリューションを活用。分析結果に基づいた改善案および企画具体案を制作・納品する。

ADK MSは、同サービスを通じたクリエイティブPDCAの運用により、マーケティング課題の解決を図る。

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