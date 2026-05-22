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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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MarkeZine編集部からのお知らせ

MarkeZine20周年。ECzine、SalesZineと統合しビジネス横断メディアへ拡張

　いつもMarkeZineをご愛読いただき、誠にありがとうございます。MarkeZineは、2026年5月22日に開設20周年を迎えました。この大きな節目を機に、私たちは大きな一歩を踏み出します。2026年6月中旬以降より、翔泳社が運営する「ECzine（イーシージン）」および「SalesZine（セールスジン）」をMarkeZineへと統合し、マーケティング・コマース・営業の3領域を横断する「統合型ビジネスメディアプラットフォーム」として、新たな体制でスタートいたします。

統合の背景：20年で変わったこと、変わらないこと

　MarkeZineが誕生した2006年は、デジタル広告の黎明期でした。それから20年、テクノロジーの進化と共に読者層は現場の担当者から経営層まで広がり、マーケティングの役割もまた、広告のみならず、ビジネス全体の成長を牽引する存在へと変化しました。

　現在、生成AIの急速な普及により、各職種の専門性は一部代替され、境界線は溶け合いつつあります。しかし、どれほど技術が進歩しても、「顧客を深く理解し、ビジネスを前に進める力」が重要であることは変わりません。

　「マーケティング」「コマース」「営業」を別々に捉えるのではなく、一気通貫で捉え、事業リーダーや経営層に統合的な知見を届けること。それが、これからの時代に私たちが果たすべき役割だと考え、今回の統合に至りました。

統合後の新生「MarkeZine」のポイント

1. 3つの専門メディアをひとつのプラットフォームへ

「CommerceZine（旧ECzine）」および「SalesZine」は、MarkeZine内の専門カテゴリとして集約されます。今回の統合にあたり、ECzineはCommerceZineへとリブランディングを行います。各領域の専門性は維持しながら、ドメインを一本化することで、領域を跨いだ情報収集がよりスムーズになります。

2. 検索利便性の向上とUIの刷新

　今回の統合にあわせ、サイト内の検索機能を強化する予定です。マーケティング事例はもちろん、関連するコマースやセールステックのトレンドを横断的に検索・閲覧することが可能になります。

3. メールマガジンは領域別に継続

　情報の「深さ」を損なわないよう、メールマガジンは引き続き領域ごとに配信いたします。必要な専門情報を、これまで通りお手元にお届けします。

新編集体制について

　統合に伴い、MarkeZineの編集長は、前任の安成蓉子から宮田華江へと交代いたします。

編集長・副編集長について

  • ビジネス編集統括：安成 蓉子（Biz/Zine編集長 兼任）
  • MarkeZine編集長：宮田 華江（SalesZine編集長 兼任）
  • CommerceZine編集長：道上 飛翔
  • MarkeZine副編集長：福島芽生、松﨑 美紗子、道上飛翔

20周年特集・イベントのご案内

　6月下旬より、各界のキーパーソンと共にこれまでの20年とこれからの未来を展望する「20周年記念特集」をスタートします。

　また、2026年は領域を横断し、次のような新たな大型イベントも開催予定です。

  • 2026年7月22日、23日：BtoB Synergy FORUM 2026（MarkeZine × SalesZine）
  • 2026年9月8日、9日：MarkeZine Day 2026 Autumn
  • 2026年12月3日：Retail＆Commerce Standard 2026（MarkeZine × CommerceZine）

過去記事および会員情報の扱いについて

  • 過去記事：ECzine、SalesZineの過去記事はすべてMarkeZineへ引き継がれます。
  • 会員情報：共通ID「SHOEISHA iD」を運用しているため、お手続きは不要です。
  • お問い合わせ：過去記事の掲載継続に関するご確認や、統合に関するお問い合わせは「画像を説明するテキストなくても可」までご連絡ください。

　20年目のMarkeZineは、より広く、より深く、皆さまのビジネスに伴走してまいります。これからの展開にぜひご期待ください。

2026年5月22日　MarkeZine編集部 一同

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この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine（マーケジン）
2026/05/22 12:00 https://markezine.jp/article/detail/50724

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