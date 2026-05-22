MarkeZine20周年。ECzine、SalesZineと統合しビジネス横断メディアへ拡張

いつもMarkeZineをご愛読いただき、誠にありがとうございます。MarkeZineは、2026年5月22日に開設20周年を迎えました。この大きな節目を機に、私たちは大きな一歩を踏み出します。2026年6月中旬以降より、翔泳社が運営する「ECzine（イーシージン）」および「SalesZine（セールスジン）」をMarkeZineへと統合し、マーケティング・コマース・営業の3領域を横断する「統合型ビジネスメディアプラットフォーム」として、新たな体制でスタートいたします。

統合の背景：20年で変わったこと、変わらないこと

MarkeZineが誕生した2006年は、デジタル広告の黎明期でした。それから20年、テクノロジーの進化と共に読者層は現場の担当者から経営層まで広がり、マーケティングの役割もまた、広告のみならず、ビジネス全体の成長を牽引する存在へと変化しました。

現在、生成AIの急速な普及により、各職種の専門性は一部代替され、境界線は溶け合いつつあります。しかし、どれほど技術が進歩しても、「顧客を深く理解し、ビジネスを前に進める力」が重要であることは変わりません。

「マーケティング」「コマース」「営業」を別々に捉えるのではなく、一気通貫で捉え、事業リーダーや経営層に統合的な知見を届けること。それが、これからの時代に私たちが果たすべき役割だと考え、今回の統合に至りました。

統合後の新生「MarkeZine」のポイント

1. 3つの専門メディアをひとつのプラットフォームへ

「CommerceZine（旧ECzine）」および「SalesZine」は、MarkeZine内の専門カテゴリとして集約されます。今回の統合にあたり、ECzineはCommerceZineへとリブランディングを行います。各領域の専門性は維持しながら、ドメインを一本化することで、領域を跨いだ情報収集がよりスムーズになります。

2. 検索利便性の向上とUIの刷新

今回の統合にあわせ、サイト内の検索機能を強化する予定です。マーケティング事例はもちろん、関連するコマースやセールステックのトレンドを横断的に検索・閲覧することが可能になります。

3. メールマガジンは領域別に継続

情報の「深さ」を損なわないよう、メールマガジンは引き続き領域ごとに配信いたします。必要な専門情報を、これまで通りお手元にお届けします。

新編集体制について

統合に伴い、MarkeZineの編集長は、前任の安成蓉子から宮田華江へと交代いたします。

編集長・副編集長について

ビジネス編集統括：安成 蓉子（Biz/Zine編集長 兼任）

MarkeZine編集長：宮田 華江（SalesZine編集長 兼任）

CommerceZine編集長：道上 飛翔

MarkeZine副編集長：福島芽生、松﨑 美紗子、道上飛翔

20周年特集・イベントのご案内

6月下旬より、各界のキーパーソンと共にこれまでの20年とこれからの未来を展望する「20周年記念特集」をスタートします。

また、2026年は領域を横断し、次のような新たな大型イベントも開催予定です。

2026年7月22日、23日：BtoB Synergy FORUM 2026（MarkeZine × SalesZine）

2026年9月8日、9日：MarkeZine Day 2026 Autumn

2026年12月3日：Retail＆Commerce Standard 2026（MarkeZine × CommerceZine）

過去記事および会員情報の扱いについて

過去記事：ECzine、SalesZineの過去記事はすべてMarkeZineへ引き継がれます。

会員情報：共通ID「SHOEISHA iD」を運用しているため、お手続きは不要です。

お問い合わせ：過去記事の掲載継続に関するご確認や、統合に関するお問い合わせは「 」までご連絡ください。

20年目のMarkeZineは、より広く、より深く、皆さまのビジネスに伴走してまいります。これからの展開にぜひご期待ください。

2026年5月22日 MarkeZine編集部 一同