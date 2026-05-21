【当日登録可・参加無料】本日10時～開催！オンラインのMarkeZine Day、ぜひご参加ください

こんにちは、MarkeZine編集部です。MarkeZineがオンラインで開催する「MarkeZine Day 2026 Online」、ついに本日10時よりスタートです！

本イベントは「AIで解き放つ、マーケティングの真価」のコンセプトのもと、AI×マーケティングの最前線を1日で学ぶことができます。オンラインで視聴いただけるイベントとなり、どこからでもお気軽に参加いただけます。

セッションの当日登録枠を開放中！視聴ができるのは参加登録いただいた方のみとなりますので、ぜひイベント公式サイトから申し込みいただき、気になるセッションをのぞきに来てください。

イベントのタイムテーブルはMarkeZine Day公式サイトでチェック！

イベントの翌日である5月22日に、MarkeZineは20周年を迎えます。テクノロジーが進化しても「顧客を理解し、価値を届ける」という本質は変わりません。AIという強力なパートナーを得た今、AX（AI Transformation）を推進するトップランナーたちはどのような未来を見据えているのか。本イベントではその最前線を共有します。

MarkeZine Day 2026 Online 開催概要

・日時：2026年5月21日（木）10:00～18:30

・場所：オンライン

・参加費：無料（事前予約制）

・注意事項 ：イベントを視聴できるのは、参加登録いただいた方のみとなります。事前申し込みいただいた方には5月20日（水）17:00頃にお送りしたご案内メールから、当日申し込みの方は登録完了ページのURLからご視聴いただけます。