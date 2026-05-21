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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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MarkeZineニュース

【当日登録可・参加無料】本日10時～開催！オンラインのMarkeZine Day、ぜひご参加ください

　こんにちは、MarkeZine編集部です。MarkeZineがオンラインで開催する「MarkeZine Day 2026 Online」、ついに本日10時よりスタートです！

　本イベントは「AIで解き放つ、マーケティングの真価」のコンセプトのもと、AI×マーケティングの最前線を1日で学ぶことができます。オンラインで視聴いただけるイベントとなり、どこからでもお気軽に参加いただけます。

　セッションの当日登録枠を開放中！視聴ができるのは参加登録いただいた方のみとなりますので、ぜひイベント公式サイトから申し込みいただき、気になるセッションをのぞきに来てください。

イベントのタイムテーブルはMarkeZine Day公式サイトでチェック！

　イベントの翌日である5月22日に、MarkeZineは20周年を迎えます。テクノロジーが進化しても「顧客を理解し、価値を届ける」という本質は変わりません。AIという強力なパートナーを得た今、AX（AI Transformation）を推進するトップランナーたちはどのような未来を見据えているのか。本イベントではその最前線を共有します。

MarkeZine Day 2026 Online 開催概要

・日時：2026年5月21日（木）10:00～18:30
・場所：オンライン
・参加費：無料（事前予約制）
・注意事項 ：イベントを視聴できるのは、参加登録いただいた方のみとなります。事前申し込みいただいた方には5月20日（水）17:00頃にお送りしたご案内メールから、当日申し込みの方は登録完了ページのURLからご視聴いただけます。

イベントの詳細や視聴は、MarkeZine Day公式サイトから

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine（マーケジン）
2026/05/21 07:00 https://markezine.jp/news/detail/50795

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