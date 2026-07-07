【7/17〆切】日立製作所、三菱電機、住友三井オートサービスら登壇者からメッセージが到着！

Day1 7月22日（水）

これからの時代に機能する新しい集客ルートとは？

【登壇者からのコメント】

株式会社才流 代表取締役社長 栗原康太さん

展示会の参加者は減り、オウンドメディアの流入も減り、架電してもつながらない。「どう見込み客とつながれば良いのだ…」と悩むBtoB企業の方にぴったりなセッションです。BtoBマーケティングの現場で何が起きているのか、それをTOKIUM様がどのように解決したのか。事例を通して成功のポイントを探ります。

株式会社TOKIUM ビジネス本部 副本部長 東日本営業部 部長・マーケティング部 部長 戸田博夢さん

「従来どおりのやり方で行き詰まりを感じている……」というマーケターの方々と、ぜひ現場のリアルを共有したいです。「SaaS is dead」とも言われる今、私たちが「経理AIエージェント」という新カテゴリを打ち出したことで、どのようにお客様からの認知を広げ、半年で数百社まで新規顧客を拡大するに至ったのか。そのマーケティング戦略の舞台裏をいち担当者の視点から生々しくお届けします。ぜひ参考にしてください！

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日立製作所のデマンドジェネレーション戦略

【登壇者からのコメント】

株式会社日立製作所 デジタルシステム＆サービス営業統括本部 Executive Strategy Unit 営業DX＆AI推進センタ 加瀬奈月さん

マーケティング施策は実施しているものの、営業連携がうまくいかず案件創出までつながらない。ABMを進めたいが、現場との役割分担や進め方に悩んでいる──そんなモヤモヤを抱える方にぜひ聴いていただきたいです。営業・マーケティング・インサイドセールスが一体となり、既存顧客から新たな商機を創出してきた日立の実践事例と、営業DX推進のリアルをお話しします。

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悩めるBtoBセールス／マーケター集合！

【登壇者からのコメント】

ウェルディレクション合同会社 代表社員 向井俊介さん

自身の仕事のパフォーマンスが思うように出ない、あるいは色々なノウハウを身につけようと頑張っているものの、手応えのある成長につながらない。そういった悩みをお持ちの方には、ぜひ聞いていただきたい内容です。営業の観点からマーケティングを捉え直すこと。そして、マーケティングの仕事に営業の考え方を持って臨むこと。そうすることで、今までとは少し違う発想や考え方にたどり着けると考えています。私自身のこれまでの実体験をもとに、皆さんにとって1つでも明日からの仕事の改善につながるヒントが見出せるはずです。

株式会社GiftX 代表取締役 飯髙悠太さん

営業とマーケティング、どちらが上かではなく「どう掛け合わせるか」がこれからの時代は重要だと思っています。営業だけ、マーケだけでキャリアを考えている人や、AI時代に自分の強みをどう磨けばいいか迷っている人に、ぜひ参加してほしいです。職種を超えて事業を見る視点が、これからのキャリアを考えるヒントになればうれしいです。

株式会社セレブリックス 市場開発本部 事業開発部 YEALEクループ 事業オーナー 兼 YEALE編集長 能村 和徳さん

近年、営業とマーケティングの境界線は曖昧になりつつあります。職種の垣根を越えて成功を収めてきた有識者の生々しい体験談を徹底深掘りいたします。まさに30代というキャリアの分岐点を迎える私が、参加者の皆様と同じ視点から素朴に切り込んでいきますので、ぜひご覧になってください！

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Day2 7月23日（木）

ミスミとLayerXが語るAI時代のCRM戦略

【登壇者からのコメント】

合同会社エスプーマ 代表 安藤健作さん

「マーケティングオートメーションツールを導入したものの、もっと活用できるのではないか」「BtoBでもスコアリングは本当にワークするのか」そんな疑問をお持ちの方にこそ聞いていただきたいセッションです。AI時代の顧客シグナルの捉え方と、マーケ・営業が共通言語で動くための実践知を、第一線の事例から掘り下げます。

株式会社ミスミ グロースマーケティング推進室 インサイト・ストラテジーチーム セクションリーダー 天間要介さん

「AIスコアリングってどう作ればいい？」という導入前の迷いや「精度は高いはずなのに現場が動いてくれない、あれ？」という導入後のギャップにモヤモヤしている方にこそ聴いてほしいです。本セッションでは、予測モデル構築のコツから、現場の信頼を勝ち得た「AI×ヒトの協調設計」の舞台裏までお話しします。組織の構造的な壁を崩し、現場を動かすリアルなノウハウをぜひ持ち帰ってください！

株式会社LayerX バクラク事業部 グロースマーケティング部 CRMグループ マネージャー 北川峻さん

AIでスコアやリストは作れるようになった一方で「その判断を現場がどう信じ、どう顧客との会話に変えるのか」にモヤモヤしている方に聴いてほしいです。本セッションでは、AIが捉えた顧客シグナルを「なぜ今話すべきか」に翻訳し、営業・マーケの実行につなげる実践をお話しします。

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伝統的な大企業こそカスタマーサクセスを！

【登壇者からのコメント】

三菱電機株式会社 ビジネスイノベーション統括事業部 事業推進部 連携ソリューション営業グループ グループマネージャー 前田雅幸さん

「顧客の成功まで伴走したい。でも、体制も人手も足りない」。そんなモヤモヤを抱える大企業の新規事業担当の方に聴いてほしいです。今回のセッションでは、少人数でカスタマーサクセスを立ち上げる中での苦労や、現場で続けるための工夫をリアルにお話しします。

住友三井オートサービス株式会社 営業推進部 カスタマーサクセスグループ グループマネージャー 高峰恭子さん

カスタマーサクセスを広げたいのに、社内の理解・共感・巻き込みが進まず奮闘している人に聴いて欲しいです。カスタマーサクセスの文化が無かった大企業で、必要性を信じて地道に動き続け、仲間づくり、社内への発信や、カスタマーサクセスの改善を積み重ねてきました。社内を動かし、文化を育てる取り組みのリアルを届けたいです。

一般社団法人日本カスタマーサクセス協会 代表理事 山田ひさのりさん

「大企業でカスタマーサクセスを立ち上げたいけれど、何から手をつければいいかわからない……」「すでに始めているものの、このやり方でいいか不安がある……」という方にこそ聴いてほしいです。スタートアップのセオリーとは異なる、大企業ならではの「組織を動かし、新しいことを始めるためのリアルな動き方のヒント」をお伝えします。一歩を踏み出す勇気と具体的な処方箋を持ち帰りたい方は、ぜひセッションを聴きにいらしてください！

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コミュニティ運営は事業成長に効く

【登壇者からのコメント】

Notion Labs Japan合同会社 カスタマーサクセスマネージャー 濵岡瑞希さん

「コミュニティに事業成長のポテンシャルは感じるけれど、専任担当を配置するのが難しい…」という組織も多いのではないでしょうか。0→1の立ち上げ方、運営体制やKPI設計の模索、プロダクト開発への寄与まで、我々の試行錯誤の一例をお話しします。

株式会社SUPER STUDIO 取締役 CRO 真野勉さん

自社でコミュニティを立ち上げたものの、なかなか活性化しない。事業への貢献をどう示せばよいかわからない——そうした課題を抱える方にこそ、お聴きいただきたいです。立ち上げからグロースに至る具体的なプロセスや、運営で必ず直面する壁の乗り越え方を、実例を交えてお話しします。コミュニティ運営の次の一手を探している方のヒントになればうれしいです。

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