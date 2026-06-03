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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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MarkeZine Day 2026 Autumn

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MarkeZine編集部からのお知らせ

9月開催のMarkeZine Dayに登壇できるチャンス！スピーカーを募集中【6/26応募〆切】

　2026年9月8日（火）と9日（水）に、東京・丸の内のＪＰタワー ホール＆カンファレンスで開催する「MarkeZine Day 2026 Autumn」。今回も恒例企画「公募セッション」を実施し、現在ご登壇いただけるスピーカーの募集を開始しております。本記事では、募集内容と過去の公募セッションのレポート記事をご紹介します！

　MarkeZineは2026年9月8日（火）と9日（水）に、東京・丸の内のＪＰタワー ホール＆カンファレンスで「MarkeZine Day 2026 Autumn」を開催します。

　今回のイベントでも、恒例企画となる「公募セッション」を実施。ご登壇いただけるスピーカーの募集を開始しております。申し込み締切は2026年6月26日（金）の17時までとなり、現在専用フォームから応募を受付中です。

公募セッションとは？

マーケティングに関するご自身の知見やノウハウ、自社の戦略やノウハウがお話しできる方を広く募集し、MarkeZine Dayで発信していただく人気企画です。イベントでの登壇内容は、MarkeZineのウェブサイトでもレポート記事として掲載。自社あるいはご自身の業界内でのプレゼンスを高めるチャンスです。

　公募セッションは単独講演／パネルディスカッションいずれかの登壇形式となり、ブランディングやBtoBマーケティング、データ活用など様々な領域から応募可能です。

　以下の1～5の中から、ご自身が登壇を希望するテーマにご応募ください。

1：広告・ブランディング
2：BtoBマーケティング
3：消費者インサイト
4：データ活用
5：トレンド

※各テーマのトピック詳細はイベント特設サイト内をチェック！
※応募は登壇者応募フォームから

　さらに、イベント2日目の最後に開催する懇親会にはスピーカーとしてご参加いただけます。他のスピーカーや参加者との交流も可能です。会社の枠を超えて発信することで、思いがけないフィードバックや発見が得られるかもしれません！

2025年開催時の「公募セッション」レポートをご紹介！

【ブランディング】「コンテンツセントリック」な顧客との関係構築

　過去最高の売上成長を遂げたクラシコムが運営する「北欧、暮らしの道具店」と、ひとりECで5期連続年商1億円を実現する「ミウラタクヤ商店」。両社に共通する思想「コンテンツセントリック」をテーマに、ミウラタクヤ商店 三浦氏とクラシコム 高山氏が対談しました。

【トレンド】eスポーツ市場の熱狂をマーケに活用

　J.フロント リテイリンググループのeスポーツチーム「SCARZ」と大丸松坂屋百貨店のマーケティングを兼任する島袋氏が登壇し、eスポーツをマーケティングに活用する「3つの壁」の攻略法と、従来のスポンサーシップにとどまらないアクティベーション手法を解説しました。

【BtoBマーケティング】社内合意形成×意思決定メソッド

　BtoBマーケター向けフレームワークを書籍や講演で発表している富家氏が、独自に考案した社内合意形成フレームワーク「CABフレーム」を紹介。施策の全体像と優先度を整理し、社内理解を促進する方法について語りました。

【データ活用】定性データとAIで顧客インサイトを捉える

　サザビーリーググループでジュエリーブランドを展開するエーアンドエスの飯塚氏が、Google Geminiを活用して複雑な定性データと定量データ、Web行動データを掛け合わせ顧客インサイトを可視化・共有する挑戦について講演しました。

応募締切は6月26日17時！ぜひご応募ください【開催概要】

　公募セッションには、広告・マーケティングに関わる人であれば、誰でも応募いただけます。「問題意識を共有したい」「日頃の業務で培ったノウハウや知見を語りたい」という方は、イベント特設サイトよりぜひご応募ください。

　選考結果および登壇日時は、7月1日（水）夕方頃に運営事務局より選考通過者へメールでご連絡します。皆さまからのご応募、お待ちしております！

【開催概要】
名　称：MarkeZine Day 2026 Autumn
会　期：2026年9月8日（火）・9日（水）
※両日ともに9：30受付開始
※2日目の最終セッション終了後、懇親会の開催を予定しております（参加費無料・抽選制）。
会　場：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス
〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階
JR東京駅 徒歩約1分 丸の内線東京駅 地下道より直結
千代田線二重橋前〈丸の内〉駅 徒歩約2分
三田線大手町駅 徒歩約4分　JR京葉線東京駅 徒歩約3分
有楽町線有楽町駅 徒歩約6分
JR有楽町駅 徒歩約6分
形　式：会場でのリアル開催
参加費：無料（事前登録制）

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine（マーケジン）
2026/06/03 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50844

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