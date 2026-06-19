【7/22-23】MarkeZineがBtoB特化のイベントを初開催！ 三菱電機、ミスミら登壇

2026年7月22日（水）～23日（木）にMarkeZineが開催する「BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine」のサイトがオープン、参加登録をスタートしました。この記事では、今回のイベントテーマやスピーカー情報をご紹介します。

MarkeZineがBtoB特化のイベントを初開催！

MarkeZine編集部は、7/22（水）、23（木）に東京・四谷にてBtoBに特化した新イベント「BtoB Synergy FORUM」を開催します。

2日間、全28セッションを用意。BtoBマーケティングの最前線を学ぶことができるイベントとなっています。

関連メディア「SalesZine」と初タッグ！ BtoB Synergy FORUMを初開催します。

テーマは「Unite as One.」本当の顧客理解が、事業成長を加速させる。

「BtoB Synergy FORUM」は、BtoBビジネスに関わるすべての皆さまに向けたイベントです。マーケティング、営業、カスタマーサクセスのような職種、あるいは売り手と買い手といった既存の枠組みを超え、多角的な「Synergy（相乗効果）」を創出することを目指しています。

今回のテーマは、「Unite as One.」。組織変革の道標となる「STRATEGY（組織戦略）」、成長を加速させる「TECHNOLOGY（テクノロジー）」、そして現場の熱量を伝える「PRACTICE（実践と対話）」という3つの切り口を柱にコンテンツをお届けします。

「マーケティング・営業組織の壁」のような組織課題に関するセッションから、「AI時代の新規顧客接点デザイン」「大手企業でのカスタマーサクセス構築」など、最新の実践事例まで幅広いコンテンツをご準備しています。

ここでしか聞けないBtoBマーケティングの情報が盛りだくさんです。ぜひ、社外の専門家・実践者の皆さんから刺激を得られる場として、ご参加・ご活用ください！

日本を代表するBtoB成長企業が実践を共有！ 登壇企業を一部抜粋（順不同）

日本電気

ミスミ

ふくおかフィナンシャルグループ

日本カスタマーサクセス協会

三菱電機

住友三井オートサービス

山洋電気

日立製作所

ダイキン工業

パーソルホールディングス

パナソニック コネクト

富士通

NTTドコモビジネス

SmartHR

ラクス

LayerX

Notion Labs Japan

【抽選制】全セッション終了後、懇親会を予定！

登壇者も交えた抽選制の懇親会を開催予定。今抱えている悩みや取り組みを企業の枠を超えて共有し、課題解決のヒントを持ち帰る場として、ぜひご活用ください。