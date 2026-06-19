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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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MarkeZine編集部からのお知らせ

【7/22-23】MarkeZineがBtoB特化のイベントを初開催！ 三菱電機、ミスミら登壇

　2026年7月22日（水）～23日（木）にMarkeZineが開催する「BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine」のサイトがオープン、参加登録をスタートしました。この記事では、今回のイベントテーマやスピーカー情報をご紹介します。

MarkeZineがBtoB特化のイベントを初開催！

　MarkeZine編集部は、7/22（水）、23（木）に東京・四谷にてBtoBに特化した新イベント「BtoB Synergy FORUM」を開催します。

　2日間、全28セッションを用意。BtoBマーケティングの最前線を学ぶことができるイベントとなっています。

画像を説明するテキストなくても可
関連メディア「SalesZine」と初タッグ！ BtoB Synergy FORUMを初開催します。

テーマは「Unite as One.」本当の顧客理解が、事業成長を加速させる。

　「BtoB Synergy FORUM」は、BtoBビジネスに関わるすべての皆さまに向けたイベントです。マーケティング、営業、カスタマーサクセスのような職種、あるいは売り手と買い手といった既存の枠組みを超え、多角的な「Synergy（相乗効果）」を創出することを目指しています。

　今回のテーマは、「Unite as One.」。組織変革の道標となる「STRATEGY（組織戦略）」、成長を加速させる「TECHNOLOGY（テクノロジー）」、そして現場の熱量を伝える「PRACTICE（実践と対話）」という3つの切り口を柱にコンテンツをお届けします。 

　「マーケティング・営業組織の壁」のような組織課題に関するセッションから、「AI時代の新規顧客接点デザイン」「大手企業でのカスタマーサクセス構築」など、最新の実践事例まで幅広いコンテンツをご準備しています。

　ここでしか聞けないBtoBマーケティングの情報が盛りだくさんです。ぜひ、社外の専門家・実践者の皆さんから刺激を得られる場として、ご参加・ご活用ください！

日本を代表するBtoB成長企業が実践を共有！ 登壇企業を一部抜粋（順不同）

  • 日本電気
  • ミスミ
  • ふくおかフィナンシャルグループ
  • 日本カスタマーサクセス協会
  • 三菱電機
  • 住友三井オートサービス
  • 山洋電気
  • 日立製作所
  • ダイキン工業
  • パーソルホールディングス
  • パナソニック コネクト
  • 富士通
  • NTTドコモビジネス
  • SmartHR
  • ラクス
  • LayerX
  • Notion Labs Japan

他にも登壇企業多数！ タイムテーブルをチェック！

【抽選制】全セッション終了後、懇親会を予定！

　登壇者も交えた抽選制の懇親会を開催予定。今抱えている悩みや取り組みを企業の枠を超えて共有し、課題解決のヒントを持ち帰る場として、ぜひご活用ください。

開催概要

  • イベント名称：BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine
  • 日時：2026年7月22日（水）～23日（木）13:00～18:30（※懇親会は23日19:00～20:00予定）
  • 会場：コモレ四谷 タワーコンファレンス（東京都新宿区四谷1-6-1 コモレ四谷 四谷タワー3階）JR・東京メトロ南北線「四ツ谷駅」より徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷駅」より徒歩3分
  • 主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部・SalesZine編集部
  • 参加費：無料（事前登録制）

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この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine（マーケジン）
2026/06/19 09:00 https://markezine.jp/article/detail/76942

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