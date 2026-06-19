【7/22-23】MarkeZineがBtoB特化のイベントを初開催！ 三菱電機、ミスミら登壇

MarkeZineがBtoB特化のイベントを初開催！
MarkeZine編集部は、7/22（水）、23（木）に東京・四谷にてBtoBに特化した新イベント「BtoB Synergy FORUM」を開催します。
2日間、全28セッションを用意。BtoBマーケティングの最前線を学ぶことができるイベントとなっています。
テーマは「Unite as One.」本当の顧客理解が、事業成長を加速させる。
「BtoB Synergy FORUM」は、BtoBビジネスに関わるすべての皆さまに向けたイベントです。マーケティング、営業、カスタマーサクセスのような職種、あるいは売り手と買い手といった既存の枠組みを超え、多角的な「Synergy（相乗効果）」を創出することを目指しています。
今回のテーマは、「Unite as One.」。組織変革の道標となる「STRATEGY（組織戦略）」、成長を加速させる「TECHNOLOGY（テクノロジー）」、そして現場の熱量を伝える「PRACTICE（実践と対話）」という3つの切り口を柱にコンテンツをお届けします。
「マーケティング・営業組織の壁」のような組織課題に関するセッションから、「AI時代の新規顧客接点デザイン」「大手企業でのカスタマーサクセス構築」など、最新の実践事例まで幅広いコンテンツをご準備しています。
ここでしか聞けないBtoBマーケティングの情報が盛りだくさんです。ぜひ、社外の専門家・実践者の皆さんから刺激を得られる場として、ご参加・ご活用ください！
日本を代表するBtoB成長企業が実践を共有！ 登壇企業を一部抜粋（順不同）
- 日本電気
- ミスミ
- ふくおかフィナンシャルグループ
- 日本カスタマーサクセス協会
- 三菱電機
- 住友三井オートサービス
- 山洋電気
- 日立製作所
- ダイキン工業
- パーソルホールディングス
- パナソニック コネクト
- 富士通
- NTTドコモビジネス
- SmartHR
- ラクス
- LayerX
- Notion Labs Japan
他にも登壇企業多数！ タイムテーブルをチェック！
【抽選制】全セッション終了後、懇親会を予定！
登壇者も交えた抽選制の懇親会を開催予定。今抱えている悩みや取り組みを企業の枠を超えて共有し、課題解決のヒントを持ち帰る場として、ぜひご活用ください。
開催概要
- イベント名称：BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine
- 日時：2026年7月22日（水）～23日（木）13:00～18:30（※懇親会は23日19:00～20:00予定）
- 会場：コモレ四谷 タワーコンファレンス（東京都新宿区四谷1-6-1 コモレ四谷 四谷タワー3階）JR・東京メトロ南北線「四ツ谷駅」より徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷駅」より徒歩3分
- 主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部・SalesZine編集部
- 参加費：無料（事前登録制）