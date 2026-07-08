×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZine編集部からのお知らせ

【7/17〆切】ダイキン工業、ふくおかフィナンシャルグループ、富士通ら登壇者からメッセージが到着！

　本番が約2週間後に迫るイベント「BtoB Synergy FORUM」。本記事では、各セッションの登壇者から届いた講演の見どころをまとめてご紹介します！

Day1　7月22日（水）

企画部門がデータを現場の力に変える

【登壇者からのコメント】

TORiX株式会社　代表取締役　高橋浩一さん

　マーケティング・営業の仕事をする中で「AI時代という言葉が飛び交っているが、表面的なトレンドに振り回されず、自分がやるべきことをきちんと考えたい」という方にぜひ聴いていただきたいと思います。

セッション詳細・申し込みはこちら

NECが10年を費やした全社レベルの組織変革

【登壇者からのコメント】

日本電気株式会社　Corporate Senior Vice President マーケティング推進部門長 兼 Chief of Staff for COO　帯刀繭子さん

　営業が強い企業、開発が強いBtoB企業において、マーケティングの役割はどうあるべきか、という問いに直面される方も多いのではないでしょうか。本セッションでは、NECが直面した変革のリアルを通じ、「明日から自組織でも試してみよう」と思っていただける気づきと具体的な行動のヒントをお届けします。お会いできるのを楽しみにしています！

パーソルホールディングス株式会社　執行役員 Chief Productivity Officer　倉本由香利さん

　AIの時代、今のままのBtoBマーケティングでは仕事を奪われるのではないか、と先行きが不安な方も多いはず。提案資料作成、顧客リスト分析、キャンペーン設計、リードスコアリング。これらの多くはAIが急速にできるようになっています。残るは展示会の実施？リード獲得？営業のサポートだけがBtoBマーケの仕事ではないはずです。AIの時代、今よりもブランド価値や、独自調査などのコンテンツの発信が重要となり、営業生産性を上げることが重要になります。これらの、AIにはできない、営業と連動しながら企業価値を上げる仕事をすることこそがBtoBマーケティングには求められています。

セッション詳細・申し込みはこちら

Day2　7月23日（木）

富士通の収益プロセスを統括するCROが登壇！

【登壇者からのコメント】

富士通株式会社　執行役員副社長 CRO（最高収益責任者） コンサルティング担当　大西俊介さん

　なぜ私たちは、提供価値に見合った対価をいただけないのか。

　「御用聞き営業」や「人月ビジネス」を脱却し、顧客に提供する“価値”を高め、その価値に対して正当な対価をいただく。このシンプルでありながら難しいテーマに対し、私はこれまで「提供価値の最大化」と「収益の最大化」という2つの目標の実現に取り組んできました。その中で、縦割りだった国内・海外の顧客フロントを統合し、顧客接点から収益創出までを一体で捉える「1つのレベニューチーム」への変革に挑戦しています。

　当日は、これまでの試行錯誤や成功・失敗を含めた“変革のリアル”をお伝えするとともに、組織の壁や既存のやり方に悩む皆さまと、次の一手につながる具体的なヒントを分かち合えればと思います。

シンフォニーマーケティング株式会社　代表取締役　庭山一郎さん

　日本企業が長い歴史の中で培ってきた「顧客と深い信頼関係を築く力」は、他にない強みだと信じています。ただ、その潜在力を十分に発揮できず、過去のビジネスモデルから抜け出せていない企業が多いのも事実です。この閉塞感を打破するには、企業の経営層やリーダーが時代に合わせてビジネスをデザインしなければなりません。

　富士通の大西さんが取り組まれたレベニュー変革は、日本の大企業が変革を実現できることを示す好例だと思います。当日は、日本企業が持つこの強みをどう進化させるべきか、具体的な道筋を皆さんと一緒に紐解いていきたいと考えています。

セッション詳細・申し込みはこちら

ふくおかFG、ダイキンにおけるAI実装の舞台裏

【登壇者からのコメント】

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ　DX推進本部 副本部長　橋口洋介さん

　AI活用を経営課題として進めたい一方で、現場の抵抗や部門間の温度差、リスクとの折り合いにモヤモヤしている方に聴いてほしいです。AIは導入そのものが目的ではなく、業務や組織を変えるための手段です。トップダウンとボトムアップを組み合わせ、AIを組織変革につなげるためのリアルをお話しします。

ダイキン工業株式会社　サービス本部 事業戦略G　小林亮太さん

　営業DXを現場で推進しているのに、なかなか浸透しない……そんな実行者の方へ。旧態依然とした組織でも、現場に受け入れてもらうための進め方や、前に進めるための具体策をお伝えします。明日から使えるヒントを持ち帰ってください。

NTTドコモビジネス株式会社　グロースマーケティング推進室 室長　徳田泰幸さん

　連載「突撃！隣のセールス・イネーブルメント」スピンアウト企画！「お宅訪問」のように、皆様と同じ空気の中で素晴らしい2社の取り組みを間近で聞くことのできるチャンスです！お2人から事前にちょっとだけ中身を聞きましたが、本当に勉強になります！！AIを営業現場にどうインストールしていくか？この難問へ一閃の光を。

セッション詳細・申し込みはこちら

AI時代に売れるプロダクトの正体とは？

【登壇者からのコメント】

株式会社SmartHR　プロダクトマーケティング本部 本部長　栗栖翔大さん

　「良いプロダクトのはずなのに、なぜか売り切れない」「顧客の声をどのように提案ストーリーや製品FBに落とし込めばいいかわからない」と感じている営業・マーケティング・PMMの方に聴いてほしいです。AI時代に売れ続けるプロダクトの条件と、GTMで果たすべき役割を掘り下げます。

株式会社ラクス　取締役 兼 CAIO　本松慎一郎さん

　市場のコモディティ化が進むなかで「この先どう差別化すればいいのか」と悩む方や、お客さまの要望に振り回されて製品の軸が見えなくなっているリーダーにぜひ聴いてほしいです。資本がなくても、AIを活用し少人数で開発できる今だからこそ、あれば業務が良くなる「Nice to Have」に逃げず、なければ業務が回らない「Must Have」な価値をどう見極めるかが鍵になります。その突破口をともに見つけましょう！

株式会社Charm　代表取締役社長　田中和也さん

　「SaaS is Dead」——AIという強大な競合を前に、自社の製品はこの先も本当に必要とされ続けるのか、とふと不安になる事業に携わる方にこそ、ぜひ参加してほしいです。“あれば嬉しい”程度の便利さは、もう代わりがきく時代。その便利さをお客様の業務に深く埋め込み、“なければ回らない”存在へと育てられるか。SmartHR・ラクスというトップランナーのお2人と、AI時代に“選ばれるプロダクト”の正体を一緒に紐解いていきます。ぜひ会場でお会いしましょう！

セッション詳細・申し込みはこちら

イベント特典のご案内

懇親会や展示ブースも！ イベント開催概要

  • 名称：BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine
  • 日時：2026年7月22日（水）・23日（木）13:00～18:30　懇親会（参加無料）19:00～20:00
  • 会場：コモレ四谷 タワーコンファレンス
  • 主催 株式会社翔泳社 MarkeZine編集部
  • 費用：無料（事前登録制） 

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZine編集部からのお知らせ連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/08 07:30 https://markezine.jp/article/detail/77130

Special Contents

PR

Job Board

PR

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  2. 2
    6年で1人予約が10倍に。「気軽に人を誘えない」時代、女性の“おひとりさま気分”とは？ NEW
  3. 3
    AI時代に必要なのは「軍師」の才覚。藤原氏に聞く小売×ECの20年とこれから NEW
  4. 4
    売上総利益411倍！急成長アプリ「カウシェ」はなぜ、“迅速で納得感ある意思決定”ができるのか
  5. 5
    注目高まるJビューティは追い風なるか。国内過去最高シェアの花王「キュレル」がグローバル展開を加速
  6. 6
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦
  7. 7
    【7/17〆切】日立製作所、三菱電機、住友三井オートサービスら登壇者からメッセージが到着！ NEW
  8. 8
    AIに引用されないブランドは「存在しない」も同然──アドビが示す、AIに選ばれ続けるための仕組み構築
  9. 9
    2026年上半期に話題になったOOH　傾向は“むず痒さ・没入感・推し活”
  10. 10
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  1. 1
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  2. 2
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  3. 3
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦
  4. 4
    セブン-イレブン、電通、CAがリテールメディア新会社を設立　2030年新規事業収益200億円へ
  5. 5
    Meta広告のトップランナー集結！Planner of the Year受賞者に活用ノウハウを聞く
  6. 6
    西口一希氏と振り返る、マーケティングの20年。「WHOとWHATの距離が近づく」時代の乗り越え方
  7. 7
    2006-2026：電通「日本の広告費」から読み解く過去20年の変化、広告の拡張と本質
  8. 8
    広告接触者の17％が実購買に。アサヒビールがSpotifyと実現した音楽体験連動型ファンダムマーケ
  9. 9
    注目高まるJビューティは追い風なるか。国内過去最高シェアの花王「キュレル」がグローバル展開を加速
  10. 10
    花王「SOFINA」が新ブランドを発表──"メリハリ投資"のインサイトを起点に新・中価格帯市場を開拓