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夏の超ビッグセールに人気書籍が追加　翔泳社のビジネス書がKindleで50％オフ【7月13日まで】

　MarkeZineを運営する翔泳社では、6月16日（火）から7月13日（月）まで開催中の「Kindle本 夏の超ビッグセール」にて、本日7月7日（火）より対象となる書籍を追加しました。

　『GTM（Go-To-Market）戦略の教科書』や『ChatGPTはどのように動いているのか？』など、人気書籍がKindleで新たに50％オフとなります。

　ぜひこの機会にお買い求めください。

特設ページで本を探す

追加の対象書籍はこちら

GTM（Go-To-Market）戦略の教科書 マーケティング・営業・CSを成長エンジンとして完全仕組み化する（MarkeZine BOOKS）
2,420円1,210円		 ビジネスリーダーのためのアーキテクチャ大全 DXの羅針盤となる「全体設計」の思考と技術
3,300円1,650円
Gemini、NotebookLM、AI Studioで効率化 Google AI仕事術
1,980円990円		 ChatGPTはどのように動いているのか？【リフロー型】
2,640円1,320円
深層学習教科書 ディープラーニング G検定（ジェネラリスト）公式テキスト 第3版
3,080円1,540円		 プロダクトマネジメントのすべて 事業戦略・IT開発・UXデザイン・マーケティングからチーム・組織運営まで
2,970円1,485円

 

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

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2026/07/07 07:00 https://markezine.jp/news/detail/77094

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