夏の超ビッグセールに人気書籍が追加　翔泳社のビジネス書がKindleで50％オフ【7月13日まで】

MarkeZineを運営する翔泳社では、6月16日（火）から7月13日（月）まで開催中の「Kindle本 夏の超ビッグセール」にて、本日7月7日（火）より対象となる書籍を追加しました。
『GTM（Go-To-Market）戦略の教科書』や『ChatGPTはどのように動いているのか？』など、人気書籍がKindleで新たに50％オフとなります。
ぜひこの機会にお買い求めください。
追加の対象書籍はこちら
※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます
『MarkeZine』が主催するマーケティング・イベント『MarkeZine Day』の 最新情報をはじめ、様々なイベント情報をまとめてご紹介します。
デジタルを中心としたマーケティング情報の専門メディアである『MarkeZine』のネットワークを最大限に活かしたイベントです。
MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。
直近開催のイベントはこちら！
MarkeZine編集部[著]
MarkeZineを運営する翔泳社では、6月16日（火）から7月13日（月）まで開催中の「Kindle本 夏の超ビッグセール」にて、本日7月7日（火）より対象となる書籍を追加しました。
『GTM（Go-To-Market）戦略の教科書』や『ChatGPTはどのように動いているのか？』など、人気書籍がKindleで新たに50％オフとなります。
ぜひこの機会にお買い求めください。
この記事は参考になりましたか？
MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）
デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです 企画・制作 株式会社翔泳社
この記事は参考になりましたか？
この記事をシェア
Special Contents
PR
Job Board
PR
新規会員登録無料のご案内