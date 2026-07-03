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物価高騰局面でも約7割が「推し活費」を節約しない【ギフティ調査】

　ギフティは、　eギフトプラットフォーム「giftee」に会員登録しているユーザーを対象に「推し活とeギフト」に関するアンケート調査を実施した。

全体の約7割が「推し活費」を節約していない

　まず、推し活（イベント参加・グッズ購入・推しへのギフトなど）の経験者へ「物価上昇により節約しているもの」を質問した。すると、「食費（59.7％）」「ファッション・美容費（45.4％）」「旅行・レジャーなどの娯楽費（39.6％）」が上位となった。

　一方、「推し活（イベント参加・グッズ購入・推しへのギフトなど）」を選んだ人は32.4％となり、物価高騰の中でも推し活費を節約しない人が約7割だった。

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　推し活を節約しない理由を調査すると、「日常に楽しみと活力を与えてくれるから」「推し活があることで仕事や生活を前向きに頑張れる」「会社以外の友人を作るチャンス」「夫婦の楽しみ」「娘との共通の趣味だから」といった声が挙がった。

「推し」へ贈るeギフトの金額・頻度はいずれも約8割が増加・維持

　次に、「ここ1年での推しへ贈るeギフトの金額・頻度の変化」について質問したところ、金額では80％、頻度では75.8％が増加／維持（「増えた」「やや増えた」「変わらない」の合計）という回答だった。「増えた」「やや増えた」の回答は金額で41.2％、頻度でも37.6％となっており、物価高騰下でも支出を維持、または増加させている実態が示された。

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「推し活仲間」へのeギフトは約半数が変化なし

　続いて、「ここ1年で『推し活仲間（同じ推しを応援している仲間）』へ贈るeギフトの金額・頻度の変化」について尋ねると、金額では81.3％、頻度では79％が増加／維持の結果となった。特に、金額が「変わらない」は49.5％、頻度で47.9％といずれも約半数を占めた。

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【調査概要】
調査対象：「giftee」に会員登録しているユーザー1,308人
調査方法：Webアンケート
調査期間：2026年5月29～5月31日
※パーセンテージは小数点第一位を四捨五入しているため、必ずしも全体で100％にならない場合がある

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2026/07/03 08:00 https://markezine.jp/news/detail/77100

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