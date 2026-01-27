×
連載記事

MarkeZineニュース

GiftXが選び直せる法人ギフトプラットフォーム提供、52%が経験するミスマッチの解消と工数削減へ

　GiftXは1月27日、法人ギフトプラットフォーム「GIFTFUL for business（ギフトフルフォービジネス）」の正式な提供を開始した。

　これは、同社が提供する特許取得の「選び直せるギフト」を法人向けに最適化したもの。受取手は、贈られたギフトをそのまま受け取る、または、同価格帯以下の候補から選び直して受け取ることが可能だ。送り手は、受け取られなかったギフトの支払いがゼロになる料金設計で、ギフトの一括発行、受取状況の可視化、オリジナルカード作成などが備えられている。

ダッシュボードや組織管理機能の画像

　法人ギフトでは、受取手の好みを事前に把握しづらく、ミスマッチが起こりやすいのが実情だ。同社実施の調査では、52％が企業から「好みに合わないギフト」を受け取り、内34％が廃棄されているという。また、手配側の86％が手間や不安を感じているという。一方で、受け取り手の62％が大切にされていると感じているという結果も出ている。

　こうした結果を受け、同社はミスマッチや工数の課題を解消し、法人ギフトの本来価値をさらに高めるために、体験そのものを再設計してGIFTFUL for businessを開発した。

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/27 12:00 https://markezine.jp/article/detail/50340

