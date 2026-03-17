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世界動向の先を読む「もう1つの視点」

電通グループがリセット償却したM&A資産　次なる「AIエージェント基盤」の構築・投資に向けて

　米国最新情報レポート「MAD MAN REPORT」を毎月発刊している榮枝洋文氏の視点を借り、国内外の企業の動きやグローバルの潮流を解説している本連載。今回は、業界で大きな話題となった「電通グループの決算発表」を取り上げる。過去十数年の業界トレンド、電通グループの変遷を振り返り、中立かつ冷静に背景を読み解いていく。

電通グループの判断に学べること

　電通グループ（グローバル）による2025年度の決算発表（2026年2月）の後、メディア各紙には「海外事業の不振」「巨額赤字の連続」といった否定的な見出しが並んだ。

　しかし、その事業実態は、過去3年（2023、2024、2025年度）を遡っても「営業黒字」経営である。さらに、電通グループ傘下のどの事業セグメント（国内の「dentsu Japan」、海外の「米州」「EMEA」「APAC」）も一貫して営業黒字を維持している

　「純損益が3,276億円の赤字」という数字自体は歓迎するものではないが、過去のM&A投資によるのれんの減損償却と、そこに至る背景と判断は、グローバル経営に携わるどの日本企業にとっても、次なるAI軸投資シフトの参考指針となる。

営業黒字なのに2年連続の純損益赤字決算の意味

　2025年度決算資料によれば、各セグメントの営業利益（図1赤色）は「日本国内：1,211億円」「米州：723億円」「EMEA（欧州・中東・アフリカ）：338億円」「APAC（日本以外のアジア、中国）：27億円」の営業黒字。連結調整後合計でも、1,725億円の営業黒字を達成しており（図1青枠）、これは博報堂ＤＹホールディングスの2026年3月期予想の400億円の約4倍、サイバーエージェントの2026年9月期見通しの500～600億円の約3倍に相当する数字だ。依然として極めて高い収益力を誇るグループ事業群であることを示している。

クリックして拡大【図1】電通グループセグメント別営業利益の推移、2023～2025年度（出所：電通グループ2025年度・2023年度決算説明会資料）
クリックして拡大【図1】電通グループセグメント別営業利益の推移、2023～2025年度（出所：電通グループ2025年度2023年度決算説明会資料）

　2026年2月の決算発表後における株価の推移でも、過去1年間の評価を同業他社と比較すると、Omnicom（同業の米国IPGを大型買収済）とは横ばいで大差なく、WPPは株価が6割減している市場環境を踏まえると、電通グループに極端なマイナスの変化が起きているとは見られない

【図2】主要広告ホールディングス3社の株価推移比較、Omnicom（青）・電通グループ（赤）・WPP（黒）の直近15年間の推移、2026年3月6日時点（出所：Google Finance）
【図2】主要広告ホールディングス3社の株価推移比較、Omnicom（青）・電通グループ（赤）・WPP（黒）の直近15年間の推移、2026年3月6日時点（出所：Google Finance）

Omnicom・電通グループ・WPPの1年間の株価推移の騰落率

・Omnicom（IPG買収後）：±0％

・電通グループ：－16％

・WPP：－60％

　電通グループの最終損益の赤字は、本業の不振によるものではなく、過去のM&Aにともなう資産価値の再評価（のれんの減損）という「財務上の処理」に起因する。

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「広告データが新たな石油」の思想で膨らんでいった買収力学

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この記事の著者

榮枝 洋文（サカエダ ヒロフミ）

株式会社ベストインクラスプロデューサーズ（BICP）／ニューヨークオフィス代表
英WPPグループ傘下にて日本の広告会社の中国・香港、そして米国法人CFO兼副社長の後、株式会社デジタルインテリジェンス取締役を経て現職。海外経営マネジメントをベースにしたコンサルテーションを行う。日本広告業協会（JAAA）会報誌コラムニスト。著書に『広告ビジネス次の10年』（翔泳社）。ニューヨーク最新動向を解説する『MAD MAN Report』を発刊。米国コロンビア大学経営大学院（MBA）修了。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/03/17 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50505

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