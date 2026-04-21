SNSを事業貢献につなげるには？エリエールに学ぶ、“売れる認知”とファンをつくるための戦略

SNS担当者が日々の運用のなかで直面する課題は様々だが「投稿を頑張っているのに数値が伸びない」「SNSの成果が事業にどう貢献しているか説明が難しい」という悩みは共通するものだろう。同じ課題に直面していた大王製紙の衛生用紙ブランド「エリエール」は、SNS戦略設計に強いNAVICUSとともに、課題解決に取り組んだ。MarkeZine Day 2026 Springでは、大王製紙の小林豊氏、NAVICUSの富田明日菜氏が登壇。取り組みをもとに、企業SNSを起点にした“売れる認知”の創出に向けたSNS戦略を解説した。

避けるべきは「とりあえず商品紹介」

SNS運用担当者の頭を悩ませるのが「何を投稿したら良いのかわからない」「ネタ（企画）がない」という問題だ。そこで「とりあえず商品告知をしておこう」と、目的なく商品のことだけをつぶやいて急場をしのぐ。これはSNS担当者の“あるある”かもしれない。

これに警鐘を鳴らすのは、大王製紙でエリエールのファン育成をリードする小林豊氏だ。

大王製紙株式会社 ホーム＆パーソナルケア部門 グローバルマーケティング本部 デジタル推進部 デジタルコンテンツクリエーショングループ 課長 小林 豊氏

同社も当初は炎上などを避けたい気持ちや、企業アカウントだから商品告知さえしておけば大丈夫という考えから、SNSでは企業側が伝えたい商品説明の投稿ばかりしていたという。

「結果、せっかく多くのフォロワーがいたにも関わらず、何の反応も得られなかったばかりか、リーチ数が右肩下がりに落ちていきました」（小林氏）

多岐にわたる業界・業種の企業公式アカウント運用を支援してきたNAVICUSの富田明日菜氏も「この現象は同社に限った話ではない」と指摘する。

では、そんな「無難な商品告知」投稿から脱却するにはどうすれば良いのか？大王製紙は、NAVICUSの協力を得て、500件超にわたる過去の全投稿を洗い直し、状況打破のヒントを見出すことからスタートした。

生活者のWantと企業のMustを掛け合わせる

分析の結果、単なる商品情報の告知ではなく、日常の困りごとを解決する「ライフハック軸を起点とした投稿」であれば受け入れてもらいやすいことが見えてきた。

「生活者にとって有益な情報を提供して“役立つSNSアカウント”として信頼を得つつ、同時にエリエールブランドを生活者の記憶に残し、想起されやすい状況を作ることが、SNS運用の大事な軸になると考えました」（富田氏）

株式会社NAVICUS コンサルティングDiv. コミュニティマネージャー／Instagramメディアマスター 富田 明日菜氏

ポイントは、生活者が求めている「Want」を満たしつつ、企業の「Must」である商品情報の提供を両軸で運用していくことだ。Want一筋で投稿を作るのではなく、併せて企業目線での情報発信も進めていく。

「商品を主役にするのではなく、ユーザーが抱えている生活の課題に寄り添いながら、投稿の中で自然に商品紹介が紛れ込む投稿を作っていく方向性が定まりました」（富田氏）

この方針により、エリエールのアカウントでは現在、ライフハック企画と純粋な商品紹介を1：1の割合で投稿している。

まず、ありたい姿を定めることが重要

そもそも、何のためにSNSを展開しているのか。この問いについて、小林氏はエリエールのファンづくり全体設計の図を示して次のように説明する。

「当社の最終的なゴールは『購買』、ないしは『ファン化』です。ゴール地点までの道のりとして、会員組織である『クラブエリエール』からスタートし、ブランドサイト、SNS、広報・PRが提供する情報があります」（小林氏）

ゴール＝購買といっても、SNSが直接購買を誘発するわけではない。SNSの運用によって目指しているのは、「なんとなく」「特売していたから」ではなく、品質とブランドを信頼し「エリエールだから使っていきたい」と思うファンを増やすことだ。

この目的が明確になると、SNSアカウントの運用方針が決まってくる。「高い品質の商品で日々の困りごとを解決し、信頼されるブランドのアカウント」という旗印が立ち、具体的な投稿の施策が立てやすくなる。

富田氏も、「自分たちのブランドは、SNSアカウントはどのような姿を目指していきたいのかを整理することが、SNS運用において大切です」と補足する。