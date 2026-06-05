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住友生命、オンラインコミュニティ「Vitality部」をリニューアルオープン

　イーライフは、住友生命が提供する健康増進型保険「Vitality」のオンラインコミュニティ「Vitality部」のリニューアルにおいて、戦略立案からサイト構築、運用までを包括的に支援し、5月26日より正式オープンさせた。本コミュニティの基盤には、イーライフが提供する統合デジタル・マーケティング・プラットフォーム「eLife Community Suite」が採用されている。

　住友生命「Vitality」は、日々の運動や健康診断などの健康活動をポイント化して評価し、ステータスに応じて保険料の変動や特典（リワード）を提供するプログラムである。楽しみながら健康への「行動変容」を促す設計となっているが、健康習慣の定着には個人では挫折しやすいという「継続の壁」が課題となっていた。

　「Vitality部」は、この課題を解決するために誕生したオンラインコミュニティである。Vitality会員を中心に、ユーザー同士が健康活動の悩みや工夫をシェアし、「みんなで取り組む」環境を作ることで健康習慣の継続を強力に後押しする。さらに、住友生命が会員のVoC（顧客の声）を直接収集・活用できる「共創の場」としての役割も担い、日々のリアルな声をスピーディーにサービス向上へ反映させることで、顧客のウェルビーイングの最大化を目指す。

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2026/06/05 08:00 https://markezine.jp/news/detail/50856

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