「WBC強化試合」が首位、「日曜劇場」最終回にも注目集まる【テレビ視聴率ランキング 2026年3月】

今、どんなテレビ番組が注目されているのでしょうか？ 個人視聴率を基準とした月間ランキングをお伝えします。＜ビデオリサーチ調べ・関東地区・2026/03/02（月）～2026/03/29（日）＞

WBC強化試合などスポーツ中継が躍進！リアルタイム個人視聴率トップ10【2026年3月】

1位と2位に「WBC強化試合」がランクインし、スポーツ中継への関心の高さがうかがえます。また「世界の果てまでイッテＱ！」や「芸能人格付けチェック」などの特番バラエティも多く上位に並びました。

No. 番組名 放送局 放送日 視聴率（％） 1 ＷＢＣ強化試合・日本×阪神 テレビ朝日 2026/03/03 10.3 2 侍ジャパンＷＢＣ強化試合・日本×オリックス ＴＢＳ 2026/03/02 9.9 3 世界の果てまでイッテＱ！春の２時間ＳＰ 日本テレビ 2026/03/29 8.9 4 連続テレビ小説・ばけばけ ＮＨＫ総合 2026/03/16 8.6 5 ＮＨＫニュース７ ＮＨＫ総合 2026/03/22 8.4 〃 ＮＨＫニュース７ ＮＨＫ総合 2026/03/29 8.4 5 芸能人格付けチェックＢＡＳＩＣ春の３時間半スペシャル テレビ朝日 2026/03/28 8.4 7 徹子の部屋特別編フィギュア界の歴史を変えた世界最強りくりゅうペアスペシャル テレビ朝日 2026/03/20 8.1 8 日曜劇場・リブート・最終回 ＴＢＳ 2026/03/29 8.0 9 報道ステーション テレビ朝日 2026/03/06 7.9 9 大相撲・２０２６年・春場所・１４日目 ＮＨＫ総合 2026/03/21 7.9

＊ビデオリサーチ調べ・番組平均個人視聴率【関東地区】

・2026年3月2日（月）～2026年3月29日（日）に放送された、15分以上の番組を対象としています。

・視聴率は「個人全体（4才以上）」を基準としています。

・複数回放送のある番組は、指定期間内に最も多く放送された番組名を表示しています。

・レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが２番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。

・番組名の後ろの「／他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

＊リアルタイム視聴率：地上波などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標。