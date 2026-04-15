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サイバーエージェント、「リードクリエイティブセンター NEW GREEN」を新設

　サイバーエージェントは、インターネット広告事業において、社内のトップクリエイターが集結したクリエイティブ組織「リードクリエイティブセンター NEW GREEN」を新設した。

　同組織は、デジタルのみで完結しない「手触り感」や「温度感」のあるリアルな体験を中心に据え、リアルな体験価値が重要視される時代に最適化したソリューションを提供。AIをはじめとした先端テクノロジーの活用や、アート・音楽・映画・アカデミックなど外部パートナーとの協業により、多様な視点から企業課題の解決を目指す。デジタル・リアルの境界を越えた新たな広告体験の創出によって、企業の持続的なブランド成長を支援していく。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2026/04/15 07:00 https://markezine.jp/news/detail/50666

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