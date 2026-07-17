2026年上半期のYouTube PR動画再生数トップはGoogleに【BitStar調査】

BitStarは、インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「BitStar Database」のデータに基づき、2026年上半期（集計期間：2026年1月1日〜6月30日）の動画、チャンネル、PR投稿のランキングを発表した。

同ランキングは、「BitStar Database」に蓄積されたSNSデータをもとに、AIによる解析（投稿データの分類、指標算出、トレンド抽出など）を活用してレポート化したものである。YouTube・Instagram・TikTokといった主要プラットフォームを横断し、投稿データをAIで解析し、2026年上半期のSNSトレンドを可視化した。

【YouTube チャンネル総再生回数ランキング（通常動画）】

YouTube チャンネル総再生回数ランキング（通常動画）では、首位の「Snow Man（約2.1億回）」をはじめとする強固なファンダムを持つ音楽・エンタメ系が再生数を記録。一方、「PIVOT」や「ReHacQ」といったビジネス・教養系チャンネルもトップ10入りし、YouTubeが「学びのインフラ」として定着したことを示した。

【YouTube チャンネル総再生回数ランキング（ショート動画）】

YouTube チャンネル総再生回数ランキング（ショート動画）では、首位「サントリー公式チャンネル（約10.9億回）」や「KaoJapan（約8.6億回）」など、生活者の日常動線に溶け込んだ企業アカウントが再生数を獲得した。若年層に支持される「ブルーシー」「混血のカレコレ」などのエンタメ・アニメ勢も高い数字を維持した。

【YouTube 動画総再生回数ランキング（通常動画）】

YouTube 動画総再生回数ランキング（通常動画）においては、国内の音楽シーンを牽引するトップアーティストによる高品質なMV・パフォーマンス映像が並んだ。6,000万回超で首位争いを繰り広げた「King Gnu」や「Mrs. GREEN APPLE」、トップ10内に3曲を送り込んだ「Snow Man」など、作品のクオリティとアーティストの求心力が数字を支えた。

【YouTube 動画総再生回数ランキング（通常動画／MVを除く）】

YouTube 動画総再生回数ランキング（通常動画／MVを除く）は、首位の「Apple Japan（MacBook Neo）」や「Nintendo Direct」など「ビッグイベント動画」が存在感を発揮した。「ガンダムチャンネル」「レイク」「コカ・コーラ」など企画性を備えたプロモーション動画も上位を占めた。

【YouTube 新規開設チャンネルランキング】

YouTube 新規開設チャンネルランキングは、首位のにじさんじライバーによる自主企画ユニット「Cellmates」をはじめ、所属グループや事務所のファンをチャンネル開設と同時に集める「効率的なファンの導線設計」が成長スピードを生んだ。M!LK山中柔太朗「劇場版 じゅうたろう」のVTuber越境コラボや、Hey! Say! JUMP伊野尾慧「いのちゃんねる」の演出のない日常など、クリエイターが主導権を握る自由なスタイルも支持を獲得している。

【YouTube PR（タイアップ）動画ランキング】

YouTube PR（タイアップ）動画ランキングでは、GoogleやAlibaba（AliExpress）などのグローバルテック企業が上位を席巻する中、Kate Spade、NEXCO東日本、P＆Gといった生活密着型のメガブランドがYouTubeプロモーションへ本格参入。2025年の特定ジャンル中心から顔ぶれが塗り替わった。

【Instagram PR（タイアップ）リールランキング】

Instagram PR（タイアップ）リールランキングでは、前年に並びP＆G（レノア、ファブリーズ、ボールド）が存在感を示す一方、プロモーション設計の二極化が鮮明になった。Temu（1,094本）やユニクロ（310本）のようにインフルエンサーを多用してタイムラインを占拠する「大量投稿型」がトレンドを作るのに対し、ロフト（わずか2本で約5,600万回）のように厳選したクリエイティブを広告で爆発的に拡散させる「広告ブースト型」が効率的に数字を牽引した。

【TikTok PR（タイアップ）動画ランキング】

半年で数億回を記録したメガプロモーションが並び、2025年の年間実績を上回る数字が続出した。ユニクロ（602本）やQoo10（527本）のようにおすすめフィードを占拠する「大量投稿型」と、Google Chrome（9本）やP＆Gのh＆s（10本）のように広告を通じて拡散させる「広告ブースト型」が、それぞれ効率的に数字を牽引している。

【調査概要】

データ抽出期間：2026年1月1日～6月30日

※ランキングは、BitStar Databaseから抽出したデータを元にした、独自調査による

※再生回数には、プラットフォーム上の広告配信による増加が含まれる場合がある

※社名・商品名・サービス名は各社の商標または登録商標である

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