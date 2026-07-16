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Appier、AIエージェント・コマース時代に向けたデュアル・マーケティング戦略を提唱

　Appier Groupは、AIエージェント・コマース時代に向けたデュアル・マーケティング戦略の提唱を発表した。

　AppierはAIエージェントが商品比較や購入判断を担う機会が増えるにつれ、消費者が自社のオウンドメディアに戻ってこなくなれば、ブランドはファーストパーティの行動データや将来のリマーケティング機会を失うというリスクを指摘。小売事業者に対し、ファーストパーティデータ資産と顧客インテント・インテリジェンスを強化するとともに、AIエージェントが自社の商品・サービス・ブランド価値を正確に理解できるようにしておく「デュアル・マーケティング戦略」の採用を推奨する。

　同時に、自社が展開する自律型AIプラットフォームの活用を具体的な課題解決手段として発信。同プラットフォームは、ブランドが顧客データを自ら保有し、活用し、継続的に価値を引き出せるようにする統合データ基盤によって、従来はオンラインとオフラインに散在してきた顧客データの有効活用、大規模パーソナライズ、LTVの向上などに貢献する。

　具体的には、カスタマー・データ・プラットフォーム、マーケティング・オートメーション・プラットフォーム、会話型AIプラットフォームにまたがる共通データ基盤の上に構築されたAppierのAIエージェントが、顧客情報を単一の意思決定エンジンへと統合。オーディエンス分析、ジャーニー・オーケストレーション、予算計画、クリエイティブ生成、A/Bテスト最適化を一つのワークフローの中でシームレスに行うことを可能にする。 

　さらに、「データ品質ブースター」は、ばらばらになっている情報を標準化されたビジネス視点でのわかりやすい情報へと変換することでデータの品質を向上させ、データの不整合とAIのハルシネーション（誤情報生成）リスクを低減。これにより、マーケターはITサポートに大きく依存することなく、自然言語を用いてオーディエンスの構築、キャンペーンの実施、カスタマージャーニーの構築が可能となる。

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