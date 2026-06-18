LIONが3年連続で協賛する「オーディオ高校野球」とは？熱量×ストレスフリーが生む広告体験

昨今、動画やSNS、アプリなどの多様なデジタル体験に広告がともなう中、“ユーザーに嫌がられない”手法として注目が高まる音声広告。特に近年は「デジタルオーディオ広告」市場が伸長しており、ブランディングや購買促進の一手として活用する企業も増えている。本記事では、ラジオ・ポッドキャストサービス「radiko」のオリジナルチャンネル「オーディオ高校野球」を活用したLIONの取り組みから、その勝ち筋を探っていく。「高校野球」というコンテンツと音声広告の親和性、音声ならではのユーザー体験や効果、さらにデータを活かした施策設計・検証まで詳しく聞いた。

月間850万人のリスナーが楽しむ「radiko」

MarkeZine編集部（以下、MZ）：2025年のインターネット広告費（出典：日本の広告費2025）で「ラジオデジタル」は前年比111.8％と二桁成長を記録するなど、今、音声広告への注目が集まっています。本日はLIONの取り組みから、音声広告がマーケティングにどのような価値をもたらすのかを紐解いていきます。はじめに、皆さんの自己紹介をお願いします。

神田：LIONの宣伝部門に在籍し、メディア担当をしています。当社が扱う各ブランドのメディアプランの実行フェーズで４マス媒体を中心に、「どの媒体にどれだけ出稿するか」の検討から買い付けまで行っています。プランニング部門や事業部門と連携しながら、多様なメディアを活用したコミュニケーション戦略を推進しています。

ライオン株式会社 国内ビジネスユニット コミュニケーションデザイン部 メディア管理室 神田 正樹氏

真島：朝日放送ラジオ（以下、ABCラジオ）東京支社のデジタルプロデュース部で、ポッドキャストやYouTubeなどデジタル領域の企画・運用を担当しています。本日お話しする「オーディオ高校野球」の立ち上げにも関わり、社内統括としてABCラジオ社内やradikoさんとの連携も担っています。

森下：全国の民放ラジオ局99局とNHK、ポッドキャストがオンラインで楽しめる日本生まれの音声配信プラットフォーム「radiko」における、「radiko Ad」をはじめとした広告メニューのセールス領域を担当しています。また、今回の「オーディオ高校野球」のような新しい企画／広告メニューの開発や推進にも取り組んでいます。

「radiko」は2010年に誕生し、2026年現在の月間ユーザーは約850万人。全国のラジオ局の配信に加えて、不定期コンテンツとして「radikoオリジナルチャンネル」も開設しており、その取り組みはまさに「オーディオ高校野球」を皮切りに広がったものです。

国民的イベント・夏の甲子園がradikoのオリジナルチャンネルに！

MZ：まずは、「オーディオ高校野球」の説明をお願いできますか。

真島：「radiko」内の「オリジナルチャンネル」として2024年に立ち上げた、高校野球の専門チャンネルです。ABCラジオで行っている全国高等学校野球選手権大会（夏の甲子園）の中継を、エリア制限なく試合開始から終了まで完全無料で配信しています。

関西の老舗放送局であるABCラジオでは、1952年から甲子園の中継を長く続けてきました。ただ近年は、高校野球で二部制が導入されたことに加え、阪神タイガースの中継など番組編成面の事情も重なり、地上波ラジオでは試合終了まで届けきれないケースが増えていました。

朝日放送ラジオ株式会社 東京支社 デジタルプロデュース部 兼 メディア推進部 真島 秀登氏

真島：甲子園は、選手だけでなくご家族や友人にとっても特別な舞台ですし、国民的イベントでもあります。最終打席まで様々なドラマがあり、球児たちの一挙手一投足に意味がある。だからこそ、「最後まで試合を余すことなく伝えたい」という思いが本チャンネル立ち上げの背景にありました。

森下：「オーディオ高校野球」は、リアルタイムで聴けなかった方もタイムフリーで振り返って聴取できます。アーカイブ化の側面もあり、試合の熱量や名実況・名場面もデジタルで残せる点は大きいですね。

真島：マーケティングの観点でお話しすると、野球は9イニングで進行し、攻守交替という“区切り”が必ずあります。試合の自然な流れの中でCMを差し込めるので、ユーザーが広告をストレスなく受け入れられるコンテンツといえます。

MZ：実際にどういったユーザーが「オーディオ高校野球」を聴いているのでしょうか。

真島：40～60代男性が中心で、100万人以上の方に聴いていただいております。会社員が5割以上で、仕事をしながら「ながら聴き」している方も多いようですね。そもそもラジオの野球中継自体、アナウンサーが耳で状況が伝わるように実況しているので、そうしたプロの技術による聴きやすさも支持につながっていると思います。