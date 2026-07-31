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「AEO、正直手が回らない……」と考えるマーケター必見！これからのAI検索と顧客獲得戦略【参加無料】

「AI検索への対策」、まだそこまでリソースを割けない御社へ

セッション詳細を確認＆参加登録
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　AI検索が生活者の中で浸透し始めている昨今。しかし、日々の施策や目前の売上に追われる中、まだインパクトの見えにくい「AI検索への対策」に工数や予算を割くのは、現実的に難しいと考えるマーケターも多いのではないでしょうか。

　しかし、顧客の購買ルートは確実に変わり始めています。その変化を正しく理解した上で、マーケティング施策におけるAEO（AI検索対策）の役割を考えていく必要があります。

9月9日（水）13:30～14:10に行われるセッション『「正直、いまは手が回らない」マーケターこそ知るべき、AI検索の戦略指針』では、SpeeeでAIを活用した新サービス開発・情報発信をリードしている藤井 慧里氏が登壇します。

　本セッションでは、今後のマーケチャネルの選択肢として知っておきたい「これからの顧客獲得の方針」を紹介。他社に先駆けて今、何を見据えておくべきかを解説します。

　AEOに対して不安を感じる方や、「今からでも抑えるべき次の一手」を知りたい方におすすめのセッションです。事前登録制（無料）となっておりますので、イベント公式サイトよりお早めにお申し込みください。

同日おすすめセッション

9月9日（水）11:50～12:20

AI活用の勝敗を分けるのは量でなく質。バイセルが重視する、「一次データ」を活用したマーケティング事例

9月9日（水）14:25～14:55

AIに理解されるブランドをどうつくるか ―オントロジーで実装する、ブランド起点のAIO戦略とは―

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/07/31 11:45 https://markezine.jp/news/detail/77311

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