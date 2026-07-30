電通デジタル、アドビと連携しGEO支援を開始　「Adobe LLM Optimizer」を活用

電通デジタルは、アドビと連携してGEO（生成エンジン最適化）の支援サービスを開始した。

同サービスでは、複数大規模言語モデルでの言及・引用状況のリアルタイム分析や競合比較を行えるソリューション「Adobe LLM Optimizer」を活用。生成AIにおけるブランド可視性の分析・改善への支援体制を強化する。

「Adobe LLM Optimizer」を計測・可視化基盤として活用することで、トリプルメディアを横断したGEO施策を一気通貫で推進。具体的なステップとしては、まず分析対象となるAIツールの選定とプロンプト・キーワードを設計する。複数LLM横断での推奨状況の継続トラッキングと競合分析を実施したうえで、その結果をもとにトリプルメディアを統合したGEO施策の立案・実行に取り組む。同一指標での継続的なスコア変化の計測とモニタリングによって、PDCAを回す体制を構築していく。

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