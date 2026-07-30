富士通、金融機関向けに専有型AIプラットフォームの開発を開始

富士通は、日本の地方銀行をはじめとした金融機関向けに、AI活用を支援する専有環境のAIプラットフォーム「Uvance for Finance AI Transformation Platform」の開発に2026年8月1日より着手し、2027年3月に提供を開始する予定である。

近年、金融機関では法人・個人営業や店舗事務でのAI活用が期待される一方、高い機密性や人材不足、コスト増加が課題となり、全社的な継続運用に向けた基盤整備が進まない状況がある。富士通はこうした課題の解決を目指し、同プラットフォームの開発を推進する。

「Uvance for Finance AI Transformation Platform」は、企業が生成AIモデルやエージェントの自律的な開発・運用・改善を行える専有型基盤「Fujitsu Kozuchi Enterprise AI Factory」に、セキュリティ要件に応じたトラスト技術や自律型マルチAIエージェントを搭載する。機密データを保護しながら、AIを業務プロセスや意思決定に安全に組み込む環境を提供する。

「Uvance for Finance AI Transformation Platform」および「Uvance for Finance」の関連性イメージ

顧客ニーズを分析する顧客理解AIエージェントや最適行動を提案する営業行動最適化AIエージェントが連携し、融資審査や文書作成、照会対応を支援する。さらに、金融特有の専門用語に対応する大規模言語モデル「Takane」を最適に組み合わせることで、導入から定着まで継続的に運用をサポートする。