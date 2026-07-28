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SalesZine ニュース

パートナープロップ、AIパートナーセールス「aiboo」の提供を開始

　パートナープロップは、AIパートナーセールス「aiboo」の提供を開始した。

　帝国データバンクの調査（2026年1月）で正社員不足を感じる企業が52.3％に上り、厚生労働省の「労働経済動向調査」（2025年（令和7年）11月）や中小企業庁の「中小企業白書」でも人手不足が示される中、パートナーセールスの現場では業務量増加大に対し人員確保が追いつかない構造課題が存在する。パートナー数が増えるにともない、活動状況の把握や問い合わせ対応、案件管理、見積書作成、提案支援、育成支援といった業務量が拡大する一方で、支援の質や体制が担当者個人の経験や対応力、人数に依存しやすい状況にある。

　「aiboo」は、パートナープロップがPRM（パートナー関係管理システム）の提供を通じて培った現場知見をもとに開発した特化型AIワーカーである。主な機能として、メール文面からの案件情報自動収集や見込み顧客の会社名入力による企業情報の自動補完、提案ストーリーや見積書の自動生成、AIチャットによる自動回答や音声入力対応の他、パートナー候補のリクルーティングやダッシュボード作成機能を備える（開発中機能を含む）。

　情報収集やデータ整理、メール作成などの業務をAIが自律実行することで、限られた人数でも全パートナーへの支援体制を構築可能とし、営業担当者が信頼構築をはじめとする人にしかできない高度なコミュニケーションに注力できる環境を提供する。

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2026/07/28 10:00 https://markezine.jp/news/detail/77258

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